공공데이터 기반 현장 문제 해결 실증… 124개 참여 속 3개 과제별 최종 선정 R&D·사업화·정책자금 연계 지원… 간담회서 AI 설루션 시연·정책 활용 논의

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 12일 서울 글로벌스타트업센터에서 ‘OpenData X AI 챌린지’ 최종 선발 스타트업 6개사와 민간 AI 전문가가 참여한 소통 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 챌린지는 공공기관이 보유한 현장 데이터를 AI 스타트업에 개방하고, 중소기업과 소상공인이 현장에서 겪는 문제를 AI 기술로 해결하기 위해 추진된 실증형 프로젝트다. 공공데이터 활용을 민간 기술과 결합해 실제 현장에서 작동하는 AI 설루션으로 확장하는 데 목적이 있다.

챌린지에는 총 124개 AI 스타트업이 참여했으며 서면평가, 전문가 평가, 사용자 체험평가를 거쳐 3개 과제별 우수기업 2개씩 총 6개사가 최종 선정됐다.

맞춤형 지원사업 추천 분야에서는 페르소나에이아이와 루모스가 선정됐고, 소상공인 맞춤형 컨설팅 분야에서는 혜움과 마이메타가 이름을 올렸다. 중소기업 성장·위험 예측 분야에서는 엠비젠과 클로토가 최종 선발됐다.

선정 기업에는 향후 창업 사업화와 연구개발(R&D), 전문인력 지원을 포함한 후속 성장 프로그램이 제공되며 정책자금 융자·보증 등 금융 지원 연계 기회도 주어진다.

간담회에서는 최종 선발 스타트업과 민간 AI 전문가들이 공공기관 현장 데이터를 활용한 AI 설루션 개발 및 적용 경험을 공유하고 정책 현장에서의 활용 가능성을 논의했다. 중기부는 현장 의견을 바탕으로 향후 AI 스타트업 지원 정책을 지속적으로 보완할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 “이번 챌린지를 통해 현장에서 활용 가능한 다양한 AI 설루션이 발굴됐다”며 “스타트업과의 지속적인 소통을 통해 AI 기술이 실질적 성과로 이어지도록 정책 지원을 이어가겠다”고 말했다.