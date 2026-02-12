- 과기정통부, CCU 분야 투자 확대 - 연료·화학원료·소재 제품 생산

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정부가 2050 탄소중립 구현 핵심기술인 ‘이산화탄소 포집·활용’ 기술 상용화에 본격 드라이브를 건다.

과학기술정보통신부는 이산화탄소 포집·활용(CCU) 기술 기반의 연료·화학 원료·소재 등 CCU 제품을 본격적으로 생산하는 성과를 거두었다고 12일 밝혔다.

CCU 기술은 이산화탄소를 활용하여 항공유나 메탄올 등 고부가가치 제품으로 전환하는 기술로, 우리나라는 CCU를 2035년 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 11대 부문 중 하나로 지정하여 과기정통부를 중심으로 기술개발 및 산업확산에 적극 대응하고 있다.

과기정통부는 그동안 CCU 기술개발 및 실증을 확대 지원 기술의 산업 확산을 적극 지원하였으며, 산·학·연 전문가의 의견을 바탕으로 CCU 기술·제품 인증제도와 전문기업 확인제도 수립을 추진하는 등 민간기업의 CCU 산업 참여 기회를 확대하기 위해 노력해왔다.

특히 올해는 민관협력 기반의 대규모 실증사업을 추진, 경제성 한계를 극복하고 탄소 다배출 산업의 대규모 전환을 위한 마중물을 마련하고자 한다.

과기정통부는 이산화탄소를 활용하여 개미산, 젖산, 메탄올, 항공유 등 화학 연·원료와 생분해성 고분자, 바이오 플라스틱 같은 기능성 소재를 생산하는 CCU 기술을 확보했으며, 확보된 기술의 산업계 이전을 통해서 기술의 산업계 확산에 유의미한 성과를 거뒀다.

이 중 개미산의 경우 가죽 무두질, 염색조제 등 산업 전반과 양봉 및 축산업에서도 널리 쓰이는 기초 화학 원료로, 생산 단가가 높고 대부분 수입에 의존하던 상황이었으나 확보된 기술(한국과학기술연구원 연구팀)의 이전을 통해 생산 단가를 크게 절감하고 CO2 배출량도 기존 기술 대비 42% 감축하여 경제성과 환경성 모두 크게 개선했다.

포장, 농업, 의약 등과 관련된 분야에서 널리 사용되는 생분해성 고분자 또한 생산 단가(4~7달러/kg)가 높다는 단점이 있었으나, 확보된 기술(한국에너지기술연구원 연구팀)을 통한 단가 절감(4달러 이하/kg)으로 신속한 상업화가 기대되고 있다.

과기정통부는 이산화탄소를 활용하여 글루탐산, 포름알데히드, 메틸 포메이트 등 고부가가치 화합물을 생산하는 기술 등 CCU 기술 지원 분야를 확대하고 있으며, 이산화탄소와 수소를 활용한 원유 생산 기술의 실증도 지원하고 있다.

해당 기술개발을 통해 2030년까지 하루 900kg(약 300톤/년)의 원유 생산 기술을 실증하고 나아가 2040년에는 연 300만톤의 이산화탄소를 전환하여 90만톤의 원유를 생산하는 등 수입대체 효과도 있을 것으로 기대하고 있다.

오대현 과학기술정보통신부 미래전략기술정책관은 “CCU 기술은 단순히 온실가스를 감축하는 탄소중립 기술일 뿐만 아니라 그동안 우리나라에서는 생산·채굴할 수 없었던 자원을 생산하여 새로운 산업을 창출할 수 있는 혁신적인 기술”이라며 “CCU 기술 수준을 실험실 단계의 기술 확보를 넘어, 산업 현장에서 직접 활용이 가능한 수준으로 고도화하여 CCU 산업이 육성 될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.