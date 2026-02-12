[헤럴드경제=최원혁 기자] 엠넷 오디션 프로그램 ‘보이즈 플래닛’으로 결성된 그룹 제로베이스원이 5인조로 재편된다.

12일 소속사 웨이크원은 “멤버 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 5인은 깊은 신뢰를 바탕으로 제로베이스원으로서 새로운 시즌을 함께하기로 결정했다”고 밝혔다.

YH엔터테인먼트 소속인 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 다음 달 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장) 콘서트까지 함께한 뒤 독자 활동에 나선다.

웨이크원은 “당사는 5인 체제 활동이 안정적으로 안착할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않는 동시에, 모든 멤버가 서로의 동반자로서 함께 성장해 나갈 수 있도록 지속해 교감해 나가겠다”고 했다.

제로베이스원은 지난 2023년 ‘보이즈 플래닛’으로 결성된 9인조다. 데뷔 이래 6연속 밀리언셀러를 기록하며 큰 인기를 얻었다.

이들은 당초 활동 기간 2년 6개월의 프로젝트 그룹으로, 내년 1월 활동 종료를 앞두고 계약 연장 여부에 관심이 모였다.

앞서 지난해 12월 멤버 9인 전원은 올해 2월 신보 발매와 3월 서울 앙코르 콘서트까지 2개월 활동을 연장하기로 합의한 바 있다. 이날 발표에 따라 3월 콘서트 이후에는 5인조로 제로베이스원 활동이 이어진다.