신의구 쇼핑몰에 54평 규모로 선봬

[헤럴드경제=김진 기자] 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 대만의 수도인 타이베이의 최대 번화가 신의구(信義區)의 쇼핑몰 ‘ATT 4 FUN’에 2호점을 열었다고 12일 밝혔다.

매장은 약 54평 규모다. 식사와 대화를 편안하게 할 수 있는 ‘풀 다이닝’ 형태로 운영한다. 판매 메뉴는 뿌링클, 맛초킹, 골드킹 등 시그니처 치킨이다. K-푸드에 대한 높은 관심을 바탕으로 라볶이와 순두부찌개, 떡볶이 등 한식 메뉴도 판매한다.

아이를 동반한 가족 단위 고객들을 위한 디저트 2종과 뿌링주먹밥도 준비했다. 한국산 음료수와 소주, 맥주, 막걸리 등 주류도 판매한다.

bhc는 대만의 F&B 기업인 ‘지옌 후통 그룹’과 전략적 파트너십을 체결하고, 지난 2024년 11월 타이베이 돔에 1호 매장을 선보였다. 현재 bhc는 대만뿐 아니라 홍콩, 태국, 싱가포르, 미국, 캐나다 등 해외 8개국에서 41개 매장을 운영하고 있다.

남화연 다이닝브랜즈그룹 해외사업본부장은 “계속해서 전략적인 해외 시장 확대를 통해 글로벌 고객의 입맛을 사로잡겠다”고 말했다.