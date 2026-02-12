본점·강남점 등 ‘K-쇼핑 랜드마크’ 우뚝 부산센텀시티점, 전년比 매출 135%↑ 외국인 VIP 멤버십 업계 최고 수준 개편

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계백화점은 지난 1월 외국인 매출이 900억원을 돌파하며 역대 최대치를 경신했다고 12일 밝혔다. 지난해 외국인 매출이 연간 최대 수준인 6000억원대를 기록한 데 이어, 올해 시작부터 역대 최대 외국인 월 매출을 기록했다.

신세계백화점은 ‘랜드마크 전략’이 적중한 결과라고 분석했다. 명동 본점, 강남점, 부산 센텀시티 등 랜드마크 점포가 외국인들에게 꼭 가봐야 할 쇼핑 명소로 자리 잡으면서 외국인 매출 성장을 이끌었다.

신세계백화점 본점의 외국인 매출은 전년 대비 두 배 가까이 늘었다. 강남점은 100여개 글로벌 하이엔드 브랜드 경쟁력과 함께 스위트파크, 하우스 오브 신세계, 신세계마켓 등 국내 최대 규모의 식품관으로 전년 대비 50%가 넘는 외국인 매출 신장을 기록했다. 부산 센텀시티점은 최근 외국인 방문이 급증하면서 외국인 매출이 135% 신장했다.

신세계백화점의 글로벌 멤버십에서 외국인 고객 비중도 커지고 있다. 연 500만원 이상을 쇼핑하는 외국인 우수고객(VIP) 수는 전년 대비 두 배 증가했다. 최상위 등급인 S-VIP 외국인 고객 수와 매출도 두 배 증가했다. 현재 글로벌 멤버십은 120여개국의 22만명 규모다.

신세계백화점은 공격적인 마케팅을 이어갈 계획이다. 먼저 외국인 우수 고객(VIP) 멤버십을 업계 최고 수준으로 개편하기로 했다. 기존 혜택(세일리지·발렛·사은참여권)에 더해 선호도가 높은 푸드마켓과 F&B 금액할인권 제공을 확대한다. 외국인 VIP 고객을 위한 별도의 전용 라운지도 연내 오픈한다.

또 중국인 관광객 방문이 몰리는 춘절 기간에 맞춰 업계 최초로 글로벌택스프리(GTF)와 협업해 추가 환급 프로모션을 진행한다. 페이먼트사와 협업해 업계 최고 수준인 유니온페이 10% 즉시 할인, 위챗페이 50위안 즉시 할인, 중국 초상은행 카드 캐시백 제공에 나선다. 업계 단독으로 유니온페이와 협업해 중국농업은행, 상하이푸동발전은행 등 중국 주요 은행권의 캐시백 및 환율 우대 제휴 프로모션도 진행한다.

박주형 신세계백화점 대표는 “신세계백화점의 랜드마크 전략이 대한민국을 넘어 글로벌 고객에게도 통했다”며 “신세계 스퀘어, 하이엔드 브랜드 등 신세계백화점의 차별화된 경쟁력으로 글로벌 고객에게 대한민국의 K-컬처와 K-쇼핑 랜드마크 위상에 맞는 경험을 제공할 것”이라고 말했다.