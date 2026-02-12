청색 OLED 5층으로 쌓아 고화질 완성 브랜드 론칭으로 독자 기술 알리기 주력

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성디스플레이가 프리미엄 모니터와 TV에 탑재되는 양자점 유기발광다이오드(QD-OLED)의 5중 적층 기술을 알리기 위해 ‘QD-OLED 펜타 탠덤’ 브랜드를 론칭했다고 12일 밝혔다.

삼성디스플레이는 QD-OLED 패널의 광원인 청색 OLED 적층 구조를 지난해부터 기존 4층에서 5층으로 높이며 고화질·고효율·고휘도 QD-OLED를 완성했다.

이 기술의 가치를 알리기 위해 ‘QD-OLED 펜타 탠덤’라는 브랜드를 만들고 상표 등록을 마쳤다. ‘펜타’는 그리스어로 숫자 ‘5’를 의미한다.

청색 OLED 적층 수가 늘어나면 광효율이 높아져 같은 전력으로 더 높은 밝기를 달성하거나 더 적은 전력으로 같은 밝기를 낼 수 있다. 네 사람이 지던 짐을 다섯 명이 나눠 들면 더 오래, 더 무거운 짐을 들 수 있는 이치와 같다.

펜타 탠덤은 4층 구조였던 전년 QD-OLED 대비 발광 효율은 1.3배 높고 수명은 2배 더 길다. 그 결과 펜타 탠덤 기술이 적용된 제품의 최대 화면밝기는 TV용과 모니터용 각각 OPR(화면을 구성하는 전체 픽셀 중 작동하는 픽셀의 비율) 3% 기준 4500니트, 1300니트로 업계 최고 수준을 달성했다.

삼성디스플레이는 지난해 펜타 탠덤 기술을 활용해 모니터용 27형 UHD(3840x2160) 제품을 출시했다. 픽셀 밀도가 자발광 게이밍 모니터 중 최고인 160PPI(1인치당 픽셀 수)에 달한다. 현재 27형 UHD, 160PPI 사양의 자발광 디스플레이를 양산하는 곳은 삼성디스플레이가 유일하다.

올해에는 펜타 탠덤을 모든 사이즈의 제품군으로 확장해 주요 고객사의 플래그십 제품에 공급할 계획이다. 올해 초 31.5형 UHD, 34형 WQHD 제품에 이어 하반기에는 49형 듀얼 QHD(5120x1440) 제품으로 확장해 OLED 모니터 시장에서 고화질 제품으로 경쟁한다는 전략이다. TV는 이미 지난해부터 주요 고객의 OLED 라인업 최상위 제품에 공급하고 있다.

정용욱 삼성디스플레이 대형디스플레이사업부 전략마케팅팀장(상무)은 “유기재료 적층 기술은 단순히 층수를 높이는 것뿐만 아니라 어떤 재료를 어떤 두께와 조합으로 쌓을지에 대한 노하우가 함께 집약돼야 완성된다”며 “2021년 이후 5년간 QD-OLED 양산 경험이 집약된 펜타 탠덤 기술은 QD-OLED의 프리미엄을 증명하고자 하는 고객들에게 최고의 선택지가 될 것”이라고 말했다.