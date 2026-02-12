‘연금형 개인투자용 국채 추진협의체’ 구성·운영 7개 증권사 및 2개 은행서 10·20년물 판매 예정

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 개인이 퇴직연금 계좌를 통해 직접 국채에 투자할 수 있는 제도를 처음으로 도입한다.

재정경제부는 올해 9월부터 개인들이 보유한 퇴직연금 계좌(DC·개인형 IRP)에서 개인투자용 국채 10년물과 20년물에 투자할 수 있도록 제도를 새롭게 도입하고, 금융기관들과 거래 시스템을 마련할 계획이라고 12일 밝혔다.

이에 따라 개인 투자자는 9월부터 증권사 7곳과 은행 2곳을 통해 국채를 매입할 수 있다. 참여 기관은 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 키움증권, 한국투자증권과 농협은행, 신한은행이다.

판매에 참여하는 금융기관은 투자중개업 인가를 보유한 퇴직연금사업자 가운데 개인투자용 국채 판매를 우선 준비할 수 있는 기관으로 구성된다. 이들 기관은 한국예탁결제원과 함께 개인투자용 국채의 청약·배정·상환을 처리하는 거래 시스템을 구축할 예정이다.

재경부는 이날 ‘연금형 개인투자용 국채 추진협의체’를 구성하고 관련 제도 준비에 착수했다. 협의체는 안정적인 국채 판매·관리 체계 마련과 시스템 개발·운영, 투자자 및 금융기관의 애로사항 점검을 맡는다.

이번 조치는 재경부가 지난해 12월 발표한 개인투자용 국채 확대 정책의 후속 조치다. 정부는 연금형 개인투자용 국채 도입을 통해 개인에게 안정적인 투자상품 선택 기회를 확대하고 국민의 노후자산 형성을 지원한다는 방침이다.

재경부는 앞으로 개인의 국채 투자가 활성화되도록 개인투자용 국채 제도를 지속적으로 발전·확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.