1타 교수진 총출동…1대1 맞춤 컨설팅 제공 편입 트렌드 분석부터 학점 설계까지 원스톱 지원 참석자 전원 합격 자료·기프티콘 등 혜택 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌 편입학원은 오는 2월 21일 오후 1시 서울 강남구 포스코 역삼타워에서 ‘2027학년도 대비 대학 편입 합격 전략 설명회’를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 설명회는 상위권 대학 진학을 희망하는 예비 수험생을 대상으로 최신 편입 트렌드와 학습 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 프로그램은 총 4부로 구성돼 체계적인 합격 로드맵을 제공한다.

1부에서는 2027학년도 편입 동향과 대학별 기출·출제 유형을 분석하고, 2부에서는 편입영어 강사 저스틴이 기초 단계 수험생을 위한 맞춤 전략을 소개한다. 이어 3부에서는 편입영어·수학 강사진 고하늬, 이호준이 고득점 전략과 학습 관리 방법을 설명한다.

4부에서는 대표 교수진과 편입 전문가가 참여하는 1대1 맞춤 컨설팅이 진행된다. 강남·신촌·노원·부평 캠퍼스 강사진이 수험생 개별 상황에 맞춘 학습 방향을 제시하고, 학점은행제 전문가가 편입 자격 요건과 학점 이수 설계에 대한 상담을 제공할 예정이다.

에듀윌은 설명회 참석자 전원에게 합격 배치표, 합격 가이드북, 편입영어 어휘집, 커피 기프티콘 등을 제공한다. 설명회 당일 합격패스 등록자 대상 추가 혜택과 재도전 수험생·신규 수강생 할인 행사도 함께 진행된다.

정동혁 에듀윌 편입 신촌학원 원장은 “대학 중도 탈락자 증가로 편입 모집 규모가 확대되는 추세”라며 “영어와 수학 중심 준비만으로 상위권 대학 진학이 가능한 만큼 체계적인 관리 시스템과 전략을 경험하길 바란다”고 말했다.

설명회 참가 신청은 2월 20일까지 에듀윌 강남·신촌·노원·부평 캠퍼스 홈페이지에서 선착순으로 접수할 수 있으며, 자세한 내용은 에듀윌 편입 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.