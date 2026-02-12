부산공장, 중형급 전략 차종 생산 거점 국내 220만대·해외 180만대 출고 SM5 95만대 최다 생산 내연기관 라인 EV 전환 4개 플랫폼·8개 차종 혼류 생산

[헤럴드경제=정경수 기자] 르노코리아가 부산공장 누적 생산 400만대를 넘어섰다. 국내 출범 26년 만이다.

르노코리아는 지난 2000년 국내 시장 출범 이후 26년 만에 부산공장에서 누적 생산 400만대를 달성했다고 12일 밝혔다.

부산공장은 르노그룹 내 중형 이상급 모델(D/E 세그먼트) 생산을 책임지는 5대 글로벌 전략 허브 중 하나로, 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 국내외 시장에서 경쟁력 있는 모델을 꾸준히 선보여 왔다. 지금까지 국내 약 220만대, 해외 약 180만대를 출고하며 르노코리아 성장의 핵심 축 역할을 수행했다.

차종별로는 중형 세단 SM5가 95만4000대로 가장 많이 생산됐다. 이어 SM3 80만5000대, 닛산 로그 58만5000대 순으로 집계됐다. 이들 모델은 내수와 수출을 동시에 견인하며 부산공장의 대표 생산 차종으로 자리 잡았다.

부산공장은 르노그룹의 중장기 전략인 ‘인터내셔널 게임 플랜 2027’에서도 핵심 생산 거점으로 역할을 맡고 있다. 글로벌 공장을 대상으로 한 주요 품질 관리 지표에서 최상위권을 기록하며 전략 모델 생산 중심지로서의 위상을 공고히 했다.

생산 유연성도 강점이다. 하나의 생산 라인에서 최대 4개 플랫폼, 8개 차종을 생산할 수 있는 혼류 생산 체계를 구축해 시장 수요 변화에 탄력적으로 대응하고 있다. 특히 지난해 1월에는 설비 업데이트를 통해 국내 자동차 기업 최초로 내연기관 생산 라인을 전기차 조립까지 가능한 라인으로 전환했다.

이를 기반으로 중형 SUV ‘그랑 콜레오스’, 글로벌 플래그십 크로스오버 ‘필랑트’, ‘폴스타 4’ 등 내연기관과 하이브리드, 순수 전기차를 아우르는 모델을 동시에 생산하며 미래차 생산 허브로 자리매김하고 있다.

니콜라 파리 르노코리아 사장은 전날 르노코리아 부산공장에서 열린 400만대 돌파 기념 행사에서 “부산공장에서 400만대 이상을 생산할 수 있었던 가장 큰 원동력은 최고 수준의 품질 경쟁력과 임직원들의 뛰어난 역량”이라며 “이번 400만대 달성을 새로운 도약의 출발점으로 삼아 500만대 생산을 향해 더욱 힘차게 나아가겠다”고 밝혔다.