[헤럴드경제=차민주 기자] “오딘, 5년 전엔 양대 마켓 매출 1위였는데…”

엔씨소프트, 넷마블, 크래프톤 등 주요 게임사의 지난해 실적이 눈에 띄게 반등한 반면 카카오게임즈만 추락했다.

11일 공시에 따르면 카카오게임즈는 지난해 처음으로 연간 적자 전환했다. 2025년 연간 매출은 약 4650억원으로 전년 대비 약 26% 감소했다. 영업손실은 약 396억원이다.

지난해 4분기 매출은 약 989억원으로 전년 동기 대비 약 26% 감소했다. 영업손실은 약 131억원으로 집계됐다.

특히 흥행 신작 부재로 주요 매출원인 모바일 게임 매출이 급락했다. 지난해 4분기 기준 모바일 게임 매출은 690억원으로, 전년 동기(1126억원) 대비 약 38.7% 감소했다. 지난해 신작 출시를 늦추면서 인건비·지급수수료 등 영업비용이 전년 대비 18.4% 줄었음에도, 큰 폭의 매출 감소를 보였다.

이는 카카오게임즈의 인기작 ‘오딘: 발할라 라이징(이하 오딘)’이 서비스 장기화에 따른 하락세에 접어든 가운데, 이에 대응할 만한 흥행 신작이 나타나지 않아서다. 오딘은 카카오게임즈 매출의 절대 비중을 차지하는 게임이다. ‘오딘’은 지난 2021년 첫 출시 당시 국내 양대 마켓에서 매출 1위를 달성하기도 했다.

카카오게임즈는 지난해 9월 모바일 게임 신작 ‘가디스오더’를 출시했지만 이 또한 흥행에 실패했다. 개발사 픽셀트라이브의 자금난과 경영 문제로 출시 40일만에 업데이트가 멈췄다. 이어 픽셀트라이브가 지난해 12월 파산하면서, 가디스오더의 개발은 전면 중단됐다.

카카오게임즈는 올 3분기부터 대형 신작을 출시해 실적 반등을 노린단 입장이다. 한상우 카카오게임즈 대표는 이날 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “올 3분기부터 신작이 본격 출시되면서 실적 반등에 관한 가시성이 높아질 것으로 생각하고 있고, 4분기부터 실적이 개선될 걸로 기대한다”고 했다.

조혁민 카카오게임즈 최고재무책임자(CFO)는 “개발 자회사의 신작 출시 시점이 늦어지고 있는 것이 실적 악화의 이유”라며 “(신작) 성공이 안 된다고 해도 개발비 리쿱(콘텐츠 제작비 대비 수익 회수)이 되는 상황으로, 글로벌 PC·콘솔 게임을 준비해 온 엑스엘게임즈, 오션드라이브 스튜디오의 신작이 출시되는 시점에 재무적 레버리지가 크다”고 언급했다.

카카오게임즈의 실적 부진은 엔씨소프트, 넷마블, 크래프톤 등 주요 게임사와 대비되는 모습이다. 넷마블은 지난해 4분기와 연간 매출 모두 사상 최대치를 달성했다. 크래프톤은 연간 기준으로 지난해 역대 최대 매출을 달성했다. 엔씨소프트는 적자 고리를 끊고 연간 흑자 전환에 성공했다.