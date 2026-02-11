빈집 발생 예측·거래 지원 등 원스톱 서비스 구축

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국부동산원이 빈집 문제 해결을 위한 ‘빈집정비 통합지원시스템’을 정식 개통했다. 이번 시스템은 인공지능(AI) 기술을 도입해 빈집 발생을 사전에 예측하고, 정비부터 거래까지 전 과정을 지원하는 통합 플랫폼이다.

이번 시스템은 과학기술정보통신부가 주관한 ‘2025년 디지털 기반 사회 현안 해결 프로젝트’의 최종 과제로 선정돼 개발이 추진됐다. 기존 ‘빈집애(愛)’ 시스템을 고도화한 이번 통합지원시스템은 빈집 현황 수집 체계를 정비하고, 대국민 서비스와 지자체 행정업무의 효율성을 모두 높였다.

특히 AI 기반의 ‘빈집 위험 예측 지도’를 도입해 인구 노령화, 건축물 노후화, 가격 변동 등 다양한 요인을 분석함으로써 빈집 발생 가능성이 높은 지역을 사전에 식별할 수 있게 됐다. 지자체는 이를 바탕으로 빈집의 발생부터 정비·거래까지 체계적으로 관리할 수 있다.

지자체 지원 기능도 대폭 강화된다. 기존 전기 사용량만으로 추정하던 방식에서 태양광 등 신재생에너지 사용 여부와 주민등록 정보 등을 함께 활용해 빈집 판정의 정확도를 높였다. 또한, 빈집 등급과 면적, 도로 여건, 생활기반시설, 인구 데이터 등을 종합 분석해 주거형, 문화예술형, 돌봄복지형 등 유형별 정비·활용 방안도 제시한다.

대국민 서비스를 위한 ‘거래 지원 서비스’도 시범 도입됐다. 경기도 등 일부 지자체와 협력해 거래 희망 빈집을 발굴하고 공인중개사 정보까지 제공함으로써 민간 주도의 거래 활성화를 유도한다. 자연어 기반 챗봇 검색 기능도 제공돼 일반 이용자의 접근성과 편의성도 높였다. 향후에는 소유자가 직접 빈집 활용, 매물 등록까지 신청할 수 있도록 시스템이 개선될 예정이다.

손태락 한국부동산원 원장은 “저출생과 고령화로 인한 지방 소멸 위기 속에서 빈집 문제는 더욱 심각해지고 있다”며 “이번 통합지원시스템은 빈집 예방과 관리의 기반이 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “정부 정책을 효과적으로 뒷받침할 수 있도록 시스템을 지속 고도화하겠다”고 말했다.