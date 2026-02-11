오리온 주당 배당금 3500원…그룹 총 배당금 2046억원

[헤럴드경제=박연수 기자] 오리온그룹은 주주가치 제고를 위해 주주환원 정책을 대폭 강화한다고 11일 밝혔다.

오리온그룹은 이날 이사회를 열어 사업회사인 오리온과 지주사인 오리온홀딩스의 현금배당을 의결했다. 사업회사 오리온은 주당 배당금을 지난해 2500원에서 40% 확대된 3500원으로 결정했다. 총 배당금은 1384억원이다.

지주사 오리온홀딩스는 주당 배당금을 지난해 800원에서 37% 늘어난 1100원으로 확정했다. 총 배당금은 662억원이다. 시가배당률은 시중 금리보다 높은 5%에 달한다.

오리온그룹의 총 배당 규모는 지난해보다 577억원 증가한 2046억원이다.

정부가 자본시장 활성화를 위해 올해 1월 도입한 배당소득 분리과세 적용 대상인 고배당기업 요건도 충족했다. 연결기준 배당성향은 지난해 26%에서 10%포인트 높아진 36%, 오리온홀딩스는 지난해 30%에서 25%포인트 높아진 55%이다.

오리온과 오리온홀딩스의 주주총회일은 3월 26일이다. 배당 기준일은 양사 모두 3월 31일이다.

오리온 관계자는 “향후 국내외 투자를 바탕으로 생산능력을 늘려 성장 기반을 확대할 계획”이라며 “지속적인 성장과 함께 주주가치를 높이고, 중장기적으로는 성장과 주주환원이 선순환하는 구조를 강화하겠다”고 말했다.