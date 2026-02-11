[헤럴드경제=민성기 기자] 중국 쇼트트랙 대표팀이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 혼성 2000m 계주에서 메달 획득에 실패하자, 귀화선수 린샤오쥔(한국명 임효준)을 결승에 투입하지 않은 대표팀 운영에 책임을 묻는 비판 여론이 들끓고 있다.

10일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 혼성 2000m 계주 결승에서 디펜딩 챔피언 중국은 4위에 그쳤다.

린샤오쥔은 쇼트트랙 혼성 2000m 계주 준결승 및 결승전 멤버에서 빠졌다.

린샤오쥔은 대회 직전 중국 관영방송 인터뷰를 통해 새로운 조국에 대한 충성심을 강조했고, 중국 내부에서도 이번 올림픽의 ‘키 카드’로 거론됐다. 그러나 승부처에서 그의 이름은 사라졌다.

예선에서는 궁리, 장추퉁, 쑨룽과 함께 호흡을 맞춰 준결승 진출에 기여했지만, 준결승부터 중국 코치진은 린샤오쥔을 전격 제외했다. 대신 헝가리 출신 귀화 선수 류샤오앙이 투입됐다.

결승 라인업 역시 궁리-장추퉁-쑨룽-류샤오앙이었다. 여자 선수 교체는 있었지만, 남자 멤버에서 린샤오쥔은 끝내 호출받지 못했다. 규정상 메달 획득 시 린샤오쥔도 수여 대상이었지만, 중국은 시상대에 오르지 못했다.

중국 시나스포츠는 대표팀 운영 방식을 문제 삼으며 “린샤오쥔 같은 에이스를 숨겨둔 것은 이해하기 어렵다”고 지적했습니다.

중국 포털 소후닷컴은 “만약 결승에서 린샤오쥔이 쑨룽의 구간을 뛰었다면, 무리하게 추월을 시도하다 얼음에 걸리는 실수를 하지 않았을 것”이라고 비판했다.

결승에서 쑨룽은 균형을 잃는 실수를 범하며 중국은 4위로 밀려 메달 획득에 실패했다.

2018 평창 동계올림픽에서 한국 쇼트트랙 에이스로 금메달을 땄던 임효준은 2019년 국가대표 훈련 중 동성 후배 선수의 바지를 내리는 장난을 쳤다가 대한빙상경기연맹으로부터 1년 자격정지 중징계를 받았고 이후 중국으로 귀화, 중국명 린샤오밍으로 밀라노 올림픽에 나섰다.