중앙당·서울시당 윤리위 잇단 징계 당권파-친한계 각각 축출 수단 활용

국민의힘 당권파와 친한(친한동훈)계 간 갈등이 당의 각급 윤리위원회를 무대로 심화하고 있다. 친한계 배현진 의원이 이끄는 서울시당 윤리위는 보수 유튜버 고성국 씨에 대해 ‘탈당 권유’를 의결했고, 장동혁 대표가 임명한 중앙당 윤리위는 배 의원에 대한 징계 논의에 들어갔다.

고 씨는 11일 자신의 유튜브 채널에서 “탈당 권유 중징계를 내린 것은 자격 없는 (서울시당) 윤리위원장이 소명권을 무시하고 일방적으로 밀어붙인 결정이다. 승복할 수 없다”며 이의신청을 하겠다고 밝혔다. 국민의힘 서울시당 윤리위는 전날 오후 회의 끝에 “민주화 운동의 역사를 부정함으로써 국민적 갈등을 첨예하게 조장했다”며 고 씨에 대해 ‘탈당 권유’를 의결했다.

앞서 고 씨는 자신의 유튜브 채널에서 “전두환, 노태우, 윤석열 전 대통령 사진을 당사에 걸어야 한다”는 취지로 말했다. 이에 국민의힘 의원 10명은 “품위 위반 행위”라며 징계요구서를 제출했다.

서울시당 윤리위는 중앙당 당규를 준용 ▷경고 ▷당원권 정지 ▷탈당 권유 ▷제명 등 4가지 징계를 할 수 있다. ‘탈당 권유’의 경우 피제소자가 이의를 신청하지 않으면 10일 뒤 자동으로 제명된다. 다만 피제소자가 시·도당 윤리위원회 징계 의결에 대해 이의를 신청하면 중앙당 윤리위가 심의·의결하게 돼 있다. 고 씨가 이의신청 의사를 밝힘에 따라 최종 결정은 장 대표가 임명한 중앙당 윤리위로 넘어갈 전망이다.

당내 소장파 모임 ‘대안과 미래’ 등이 “당내에서 진행 중인 징계 논의를 모두 중단해 달라”고 요청했지만, 한동훈 전 대표 제명 이후 국민의힘에서는 ‘윤리위를 통한 적대세력 축출’이 ‘뉴노멀’이 돼가는 분위기다.

한 전 대표에 이어 친한계 김종혁 전 최고위원도 탈당 권유를 받은 끝에 제명됐고, 배 의원도 이날 중앙당 윤리위에 출석했다. 배 의원은 앞선 한 전 대표 징계 국면에서 서울시당의 한 전 대표 제명 반대 서명을 주도했다는 이유로 윤리위에 제소됐다.

한 국민의힘 의원은 “최근 몇 년간 여야 사이에 정치가 없어지고 상대방이 절멸하기만을 바라는 풍토와 사법적 판단에 과하게 기대는 경향이 강해졌다”면서 “이런 풍토와 경향이 당내 문제에서도 유행이 된 것 같아 충격적”이라고 말했다. 김해솔 기자