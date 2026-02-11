“일반적 개선으론 중국 따라잡지 못해” “포스코퓨처엠 양극재 성능 최고 평가”

[헤럴드경제=정경수 기자] 엄기천 포스코퓨처엠 대표가 한국배터리산업협회 회장으로 취임하며, 첫 핵심 실행과제로 ‘한국 배터리 산업의 경쟁력 회복’을 꼽았다. 전고체 배터리를 비롯한 차세대 기술을 통해 K-배터리의 명예를 되찾겠다는 포부다.

엄 회장은 11일 서울 서초구 JW메리어트 호텔에서 열린 한국배터리산업협회 이사회 직후 기자들과 만나 “10여 년 전만 해도 배터리 분야에서는 한국이 중국보다 앞서 있었지만, 지금은 상당 부분 추월을 허용한 상황”이라며 “원가 경쟁력 측면에서 이미 격차가 벌어진 만큼 공정과 기술에서 추종을 불허할 수준의 혁신이 필요하다”고 말했다.

이어 “일반적인 개선 수준으로는 한계가 분명하다”며 “전고체, 실리콘카본(SiC) 배터리 등 차세대 기술에서 확실한 승부수를 걸어야 한다”고 강조했다.

미국 정부의 정책 변화와 핵심 광물 공급망 중요성 확대와 관련한 협회 차원의 대응에 대해서는 “취임 초기인 만큼 협회 내부적으로 충분한 검토와 논의를 거친 뒤 구체적인 방향을 설명할 기회가 있을 것”이라며 신중한 입장을 보였다.

한국판 IRA(인플레이션감축법) 도입과 관련한 협회 차원의 노력에 대해서도 언급했다. 엄 회장은 “지난 2년간 협회 차원에서 지속적으로 문제 제기와 정책 건의를 이어온 것으로 알고 있다”며 “올해는 그동안의 노력이 일정 부분 성과로 이어질 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

앞서 지난달 배터리업계는 김정관 산업통상부 장관을 만나 한국판 IRA 도입 등 생산세액공제 확대가 필요하다는 요구를 전달했다. 지난해 국내 이차전지 수출액은 전년 대비 11.9% 감소해 석유화학·철강 등 구조조정 국면에 놓인 업종보다도 감소 폭이 컸다는 게 요구 배경이다.

협회장으로서의 역할과 관련해서는 산업 전체를 아우르는 전략 조정자의 역할을 강조했다. 엄 회장은 “소재 기업 출신으로는 처음 협회장을 맡게 됐지만, 그만큼 셀 기업과 소부장(소재·부품·장비) 기업 간 소통을 통해 K-배터리 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

포스코퓨처엠과 글로벌 전고체 배터리 기업 팩토리얼과의 협력 상황에 대해 엄 회장은 “팩토리얼에 일부 지분 투자를 진행했고, 당사 양극재를 활용한 샘플 테스트를 지속하고 있다”며 “팩토리얼 측 평가에서 포스코퓨처엠의 양극재 성능이 가장 우수하다는 판단이 나와 전략적 협력 관계를 구축하게 됐다”고 설명했다.

이어 “미국 완성차 업체 적용을 시작으로, 향후 독일 등 유럽 시장에서도 슈퍼카와 같은 고성능 차량을 중심으로 전고체 배터리 적용이 논의되고 있다”며 “양사 간 전략적 협의가 진행 중”이라고 덧붙였다.

포스코퓨처엠은 전고체 배터리 시장 선점을 위해 지난해 팩토리얼과 양해각서(MOU)를 체결한 데 이어 지난달 지분 투자까지 이어지며 전략적 파트너십을 구축하고 있다.