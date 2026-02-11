설 연휴 공항 혼잡 대비 온라인 체크인·이용 안내

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어프레미아가 설 연휴 기간 공항 이용객 증가로 수속 대기 시간이 길어질 것으로 예상되는 만큼 연휴를 앞두고 이용객 편의를 높이기 위한 주요 이용 정보를 안내했다고 11일 밝혔다.

에어프레미아는 공항 내 대기 시간을 줄일 수 있는 온라인 체크인 서비스를 제공하고 있다. 탑승 24시간 전부터 스마트폰이나 웹사이트를 통해 좌석 사전 지정과 모바일 탑승권 발급이 가능하며, 탑승 전 발송되는 알림톡 링크를 통해 별도의 앱 설치 없이 이용할 수 있다.

인천국제공항 제1여객터미널에서 에어프레미아 체크인 카운터는 동편 C카운터에 위치해 있다. 대중교통 이용 시에는 3층 3번 출입구를 이용하면 접근이 용이하며, 단기주차장을 이용할 경우 A라인에 주차하면 이동 동선을 줄일 수 있다.

온라인 체크인을 완료한 승객은 모바일 탑승권 하단의 ‘포토티켓 만들기’ 기능을 통해 여행 기념용 티켓을 제작할 수 있다. 여정 정보가 자동으로 입력되며, 원하는 사진을 선택해 저장하거나 SNS 공유도 가능하다. 해당 포토티켓은 기념용으로 실제 탑승 시에는 사용할 수 없다.

한편 에어프레미아는 지난 1일부터 전 노선을 대상으로 기내 보조배터리 사용을 전면 금지하고 있다. 보조배터리의 기내 반입은 가능하나, 용량 및 개수 제한 등 관련 규정을 준수하고 단락 방지 조치를 한 뒤 직접 소지해야 한다. 대신 에어프레미아 항공기 전 좌석에는 USB 포트와 좌석 하단 220V 어댑터 포트가 마련돼 있다.

아울러 에어프레미아 온라인 면세점에서는 주류 품목을 중심으로 최대 30% 수준의 할인 혜택을 제공하며, 사전에 구매하면 무겁게 들고 이동할 필요 없이 기내에서 수령할 수 있다. 면세품 사전 구매는 노선에 따라 탑승일 기준 48~72시간 전까지 가능하다.

에어프레미아 관계자는 “설 연휴처럼 공항 이용객이 집중되는 시기에는 사전 준비만으로도 공항 이용 과정의 불편을 줄일 수 있다”며 “이용객들이 보다 편안하고 안전하게 여행을 시작할 수 있도록 이용 안내와 서비스 개선을 지속해 나가겠다”고 말했다.