액화수소를 활용 전주기 기술개발·실증협력 추진 국방 및 민간 분야 기술응용 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국자동차연구원(이하 한자연)은 범한퓨얼셀과 지난 10일 충청남도 천안시 풍세면에 위치한 한자연 본원에서 ‘액화수소 활용 전주기 기술 개발 및 실증 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 11일 밝혔다.

이날 협약식에는 진종욱 한자연 원장과 황정태 범한퓨얼셀 대표이사를 비롯해 한자연 김현용 산업연구소장, 구영모 탄소중립기술연구소장, 김명환 수소동력연구본부장과 범한퓨얼셀 수소연료전지본부 최준태 상무, 최청훈 상무, 박인욱 상무 등 양 기관 주요 관계자 20여 명이 참석했다.

이번 협약은 친환경 탄소중립 실현의 핵심 에너지원인 수소의 대용량 저장 및 운송을 가능하게 하는 액화수소 모빌리티 혁신 기술을 확보하기 위해 추진됐다.

양 기관은 협약을 통해 액화수소의 저장·충전·활용 기술을 고도화하고 국방 및 민간 분야를 포함한 액화수소 모빌리티 시장 확대를 추진해나갈 전망이다.

구체적으로 ▷액화수소 전주기 기술개발 및 실증 협력을 통한 기술고도화 및 상용화 ▷민·군을 비롯한 수소 산업 응용분야 기술 확대 ▷액화수소 관련 인프라 구축 및 시험·평가·실증지원 ▷국내외 네트워크 구축 및 공동 연구사업 기획·발굴 등을 협력할 계획이다.

진종욱 한자연 원장은 “수소는 대표적인 친환경 에너지원으로, 특히 액화수소 기술은 대용량 저장·운송을 통해 에너지 자급률 제고와 공급망 다변화에 기여할 수 있는 혁신 기술이다”라며 “양 기관이 보유한 수소 모빌리티 기술 역량을 바탕으로, 액화수소 전주기 초격차 기술경쟁력 확보와 시장 창출·확대를 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.