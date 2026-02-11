[뉴스1TV 캡처]
[헤럴드경제=민성기 기자] 이부진 호텔신라 사장이 아들 임동현군의 고등학교 졸업식에 참석한 가운데 그의 패션 스타일이 관심을 모으고 있다.

이부진 사장은 지난 9일 이모인 홍라영 전 리움미술관 총괄부관장과 함께 아들 임동현군의 졸업식 참석을 위해 서울 강남구 휘문고를 찾았다. 이 사장은 시종일관 환한 미소를 짓고 박수갈채를 보내는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

이와 함께 이부진 사장의 올블랙 패션도 화제가 됐다. 이 사장은 이날 머리부터 발끝까지 검은색으로 맞춘 세련된 스타일을 선보였다.

이 사장이 착용한 코트는 프랑스 명품 브랜드 랑방의 롱 테일러드 코트로 추정된다. 허리에 레더 스트랩이 더해진 디자인이 특징이다.

해당 코트는 현재 공식 판매처에서는 품절된 상태로, 비슷한 제품 기준 가격대는 300만~400만원대 수준으로 전해진다.

가방은 프랑스 브랜드 폴렌느의 누메로 앙 블랙 토트백으로 보인다. 부드러운 곡선미와 드레이프 디테일이 돋보이는 디자인으로 가격은 70만원 선이다.

이부진 사장이 공식 석상에 등장할 때마다 착용하는 의류와 가방은 ‘이부진 패션’으로 불리며 주목받아 왔다. 일부 아이템은 착용 소식이 알려진 뒤 판매량이 늘거나 품절되는 사례도 있었다. 이처럼 재계 인사의 패션은 개인 취향을 넘어 리더십과 브랜드 이미지를 표현하는 중요한 요소로도 사용된다.

앞서 지난달 열린 두을장학재단 장학증서 수여식에서는 국내 디자이너 브랜드 딘트의 ‘하이넥 울 원피스’를 입고 등장해 화제를 모았다. 해당 제품은 17만원대다. 이 사장은 2024년 같은 행사에서도 같은 브랜드의 투피스를 착용했다. 당시 착용한 ‘넨토 슬림 재킷 스커트 투피스’는 11만9700원대 제품이었다.

이부진 호텔신라 사장이 지난달 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국립아시아예술박물관에서 열린 ‘이건희 컬렉션’ 갈라 행사장에 들어서고 있다. [연합]

한편 2007년생인 임군은 경기초등학교와 휘문중학교를 거쳐 휘문고등학교를 졸업했다. 최근에는 대학수학능력시험에서 단 한 문제만 틀리는 성적으로 서울대 경제학과에 합격한 사실이 알려져 주목받기도 했다.

이날 졸업식에서는 식전 행사로 교내 밴드부 보컬로 무대에 올라 밴드 부활의 ‘네버 엔딩 스토리’와 신해철의 ‘그대에게’를 열창하기도 했다.


