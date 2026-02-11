국립광주과학관-광주과학기술원 과학스쿨 개최

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국립광주과학관(관장 이정구)과 광주과학기술원(총장 임기철)이 11일 오후 7시, 국립광주과학관 상상홀에서 2026년도 제1회 과학스쿨 강연을 공동 개최한다.

이번 강연은 ‘이 수학 증명 문제, 저도 증명할 수 있어요!’를 주제로 광주과학기술원(GIST) 수리과학과 김동수 교수를 초청해 진행된다. 강연에서는 어렵고 딱딱하게 느껴지는 수학 증명의 의미와 논리적 사고 과정을 일상 속 사례와 놀이를 통해 쉽고 흥미롭게 풀어낼 예정이다.

김동수 교수는 서울대학교 자연과학대학 수학과에서 학‧석사 학위를 취득하고, 미국 미네소타대학교 수학과에서 박사 학위를 받았으며, 2012년부터 2015년까지 국가수리과학연구소 소장을 역임했다. 현재는 한국과학기술원 수리과학과 명예교수이자 광주과학기술원 수리과학과 초빙석학교수로 재직 중이다.

행사 참여자 중 만족도 조사 참여자에게는 기념품이 제공되며, 스탬프 이벤트를 통해 분기별로 3회 이상 스탬프를 모은 참여자에게도 기념품이 제공된다.