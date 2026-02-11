헬멧 대신 ‘추모 완장’ 절충안도 거절

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스켈레톤 종목에 출전한 우크라이나 선수가 국제올림픽위원회(IOC)가 금지한 ‘추모 헬멧’을 쓰고 경기에 나서겠다고 밝혔다.

블라디슬라프 헤라스케비치(27·우크라이나)는 11일(한국시간) 이탈리아의 코르티나 슬라이딩 센터 인근 오륜 마크가 보이는 곳에서 기자회견을 열어 “나는 희생자들이 경기 날에 나와 함께 있을 자격이 있다고 믿는다”며 “어제 훈련과 오늘 훈련은 물론 경기 날에도 추모 헬멧을 쓸 것”이라고 말했다.

헤라스케비치는 지난 9일 훈련에서 러시아와 전쟁에서 희생된 우크라이나 스포츠 선수 24명의 이미지가 새겨진 추모 헬멧을 쓰고 연습 주행을 해 주목받았다. 우크라이나가 처한 비극적인 상황을 계속 알리겠다는 취지다.

하지만 IOC는 헤라스케비치의 헬멧이 올림픽 헌장 제50조 2항 ‘어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다’는 규정을 위반한다고 판단해 사용 불가를 통보했다.

대신 IOC는 추모 완장의 착용을 반대하지 않겠다는 절충안을 내놨다. 그러나 헤라스케비치는 절충안마저 받아들이지 않겠다는 의지를 분명히 했다.

라트비아의 이보 스테인베르그스 코치도 이날 기자회견에 동참해 지지의 목소리를 냈다. 스테인베르그스 코치는 “어제 라트비아 대통령이 우리 대표팀을 방문한 자리에서 헤라스케비치에 대해 강한 지지를 표명했다. 만약 그가 실격 처리가 되면 우리도 행동에 나설 것”이라고 연대를 표시했다.

또 우크라이나 루지 선수인 올레나 스마하는 장갑에 영어로 “추모는 위반이 아니다”라는 메시지를 적어 지지의사를 밝혔다.