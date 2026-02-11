데일리 퍼포먼스 러닝화 ‘올데이 제로’ 공개 프리미엄 타이어 패턴 설계 기술 적용 전국 르꼬끄 매장·온라인몰서 구매 가능

[헤럴드경제=서재근 기자] 넥센타이어가 글로벌 스포츠 패션 브랜드 르꼬끄 스포르티브(이하 르꼬끄)와 협업해 제작한 러닝화 ‘올데이 제로’를 공개했다고 11일 밝혔다.

‘올데이 제로’는 넥센타이어의 타이어 패턴 설계 기술이 적용돼 안정적인 접지 성능을 제공하는 데일리 러닝화다. 넥센타이어는 고성능 프리미엄 타이어인 ‘엔페라 슈프림 S’의 패턴 형상을 러닝화 아웃솔(신발 바닥 부분)에 맞게 재해석했다.

러닝화는 보행과 주행 시 안정적인 착지와 균형 유지를 위해 우수한 접지력과 하중 분산이 중요하다. 이는 다양한 노면 환경에서도 안정적인 성능을 확보해야 하는 고성능 타이어의 요구 조건과 맥락을 같이한다. 넥센타이어는 자사의 타이어 패턴 기술을 러닝화에 적용해 이전 제품 대비 접지력을 37% 개선했으며, 다양한 지형에서도 흔들림 없는 안정감을 제공한다.

넥센타이어는 연구개발(R&D)을 통해 타이어의 내구성, 접지력, 소음 저감 등 핵심기술을 발전시켜 왔다. 특히, 강한 접지력과 높은 내구성이 요구되는 전기차에 적합한 타이어 성능을 구현하기 위한 컴파운드 개발에 인공지능(AI) 기술을 적용했다. 이러한 넥센타이어의 최신 기술을 활용해 개발된 타이어는 운전자에게 최적의 주행 경험을 선사하고 있다.

넥센타이어 관계자는 “타이어는 차량에서 유일하게 지면에 맞닿는 부품으로 차량의 운동 성능과 안정성의 핵심”이라며 “앞으로도 다양한 영역에서 타이어 기술을 접목한 협업을 통해 기술력과 브랜드 인지도를 제고해 나갈 것”이라고 말했다.

넥센타이어의 기술력으로 완성된 르꼬끄 올데이 제로는 전국 르꼬끄 매장과 공식 온라인몰을 통해 구매할 수 있다.

한편, 넥센타이어는 타이어 개발 기술을 접목한 스포츠·아웃도어 브랜드와의 협업을 꾸준히 이어오고 있다.

르꼬끄와는 지난해 테니스화 아웃솔 컴파운드 개발을 통해 협업을 진행한 데 이어 2년 연속 협업을 이어가고 있으며, 국내 아웃도어 브랜드와도 트레킹화 아웃솔을 제작한 바 있다.