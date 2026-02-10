[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 윤도현의 건강 이상으로 YB 울산 공연을 연기했다.

YG 소속사 디컴퍼니는 10일 “먼저, 이번 주 울산 공연을 손꼽아 기다려 주신 관객 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “기다려 주신 마음에 보답드리지 못하는 소식을 전하게 되어 매우 송구스럽다”고 밝혔다.

디컴퍼니는 “아티스트가 지난주부터 감기 증세가 있어 병원 진료 및 치료를 병행하며 컨디션 회복을 위해 최선을 다해왔다”며 “그러나 주말 공연 후 목 상태가 급격히 악화되어 당분간은 치료에 전념해야 한다는 의사 소견을 받았다”고 했다.

이어 “아티스트 및 공연 관계자 간의 신중한 논의 끝에 추후 투어의 안정적인 진행과 완성도 있는 공연을 위해 부득이하게 이번 주 울산 공연을 연기하게 됐다”고 했다.

오는 14~15일 열릴 예정이었던 YB 울산 콘서트는 3월 28~29일 진행된다.

소속사는 “이번 결정은 아티스트의 건강 회복과 앞으로 이어질 투어를 책임감 있게 이어가기 위한 불가피한 판단이었음을 너그러운 마음으로 양해 부탁드린다”며 “빠른 회복 후 더 좋은 모습으로 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

윤도현 역시 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “너무나 무거운 마음이다. 치료에 전념하고 광주에서는 다시 원래의 컨디션으로 꼭 돌아오겠다”며 “고압산소치료, 수액치료 등등 처음 해보는 치료를 매일 하는 중”이라고 덧붙였다.

한편 윤도현은 2021년 희귀 혈액암인 위말트 림프종 진단을 받고 3년간 투병 끝에 완치 판정을 받은 바 있다. 이후 무대에 복귀해 활발히 활동을 이어오던 가운데, 이번 공연 연기 소식이 전해지며 팬들의 걱정과 응원이 동시에 이어지고 있다.