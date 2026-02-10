부정맥 차세대 치료법

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남 순천 성가롤로병원 순환기내과 임영민 과장팀이 심방세동의 최신 카테터 절제 치료법인 ‘펄스장 절제술(PFA)’을 성공적으로 시행했다.

고주파나 냉동에너지를 이용하던 기존 심방세동 절제술과 달리 펄스장 절제술은 매우 짧은 전기 펄스로 심장 근육세포만을 선택적으로 괴사시키는 ‘비열성(非熱性) 전기장 치료’ 기술이다.

이 과정에서 식도, 횡격막 및 주변 신경, 폐정맥 등 주변 장기에 가해지는 열 손상이 크게 줄어 시술 안전성을 높이고 합병증 위험을 낮춘 것이 가장 큰 특징이다.

짧은 시술 시간과 빠른 회복으로 입원 기간을 줄일 수 있어 환자 편의성과 의료자원 효율성 측면에서도 장점이 큰 차세대 심방세동 치료법으로 평가받고 있다.

심방세동은 가장 흔한 지속성 부정맥으로 진행할 경우 뇌졸중과 심부전, 서맥성 부정맥과 치매의 위험을 크게 높이는 질환이다.

임영민 성가롤로병원 순환기내과장은 “기존의 방법보다 합병증이 적은 데다 난이도가 높지 않아 지방의 작은 병원에서도 충분한 효과를 보일 수 있을 것”이라고 말했다.