박정현 부여군수 출판기념회 참석 진행자 소개에 일어나 청중에 인사 지지자들과 촬영, 공개 발언은 삼가

[헤럴드경제=한지숙 기자] 비서 성폭행으로 실형을 산 안희정 전 충남도지사가 정계를 떠난 지 8년 만에 공식 석상에 등장했다.

안희정 전 지사는 최근 이해찬 전 국무총리의 장례식장을 찾아 조문한 데 이어, 지난 7일 박정현 부여군수 출판기념회에 참석했다.

박정현 군수는 안 전 지사의 충남도 재직 시절 정부무지사를 맡았던 인연이 있다.

안 전 지사는 이날 출판기념회장인 부여국민체육센터에 일찍 도착해 행사시작부터 끝까지 2시간 넘게 자리를 지켰으며, 지지자들과 기념 촬영도 한 것으로 전해졌다.

식순 중에서 주최 측은 “오늘 이 자리에 함께 있다는 사실만으로도 충분히 의미 있으신 분”이라고 안 전 지사를 소개했다. 이에 안 전 지사는 자리에서 일어나 청중을 향해 고개 숙여 인사했다. 다만 다른 참석자들과 달리 연단에 올라서 축사 등 공개 발언을 하지는 않았다.

박 군수는 이날 “사실상 저를 정치하게 만든 사람”이라며 “잘못하면 또 비난받을 수 있을 텐데 출판기념회에 온 거 보니까 너무 고맙기도 하고 죄송스럽기도 하고 눈물이 난다”며 감격해했다.

이어 “자기가 나를 키워놨으니까 격려 한마디 해주려는 마음으로 온 것 아닌가 생각한다”라며 안 전 지사에게 감사를 표시했다.

안 전 지사는 수행비서를 성폭행한 죄로 3년 6개월의 형을 살고 2022년 8월 만기 출소했다. 공직선거법에 따라 안 전 지사는 출소 후 10년간 선거에 출마할 수 없다.