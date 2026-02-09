[헤럴드경제=구본혁 기자] KAIST는 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)가 호주 퀸즈랜드대학교(University of Queensland, UQ) 산하 호주생명공학나노기술연구소(AIBN)로부터 중개연구상인 AIBN 메달을 수상했다고 9일 밝혔다.

AIBN 메달은 생명공학 분야에서 연구 성과를 산업과 사회적 가치로 확장한 중개연구 성과를 인정해 수여되는 상으로, 흔히 ‘연구를 연구로 끝내지 않은 성과’를 평가하는 상으로 불린다. 논문 수나 인용도보다 산업 적용성, 기술 확산, 국제 협력, 사회적 영향력을 중시하며, 합성생물학·대사공학·바이오제조 분야의 세계적 연구 허브인 AIBN이 수여하는 글로벌 중개연구 분야의 상징적 상이다.

이 특훈교수는 수상 기념 강연에서 ‘시스템 대사공학을 통한 화학물질 생산’을 주제로 강연을 진행하며, 지속가능한 바이오제조와 합성생물학 기술의 미래 비전을 제시했다.

이 특훈교수는 KAIST에서 약 32년간 대사공학·합성생물학·시스템 생명공학 분야 연구를 선도해 왔으며, 지금까지 국제 학술지 논문 798편, 특허 868건(등록·출원), 국내외 학술대회 발표 3000여 편, 기조·초청 강연 690여 회를 기록하는 등 세계적 연구 성과를 축적해 왔다.

또한 ‘대사공학’, ‘대장균의 시스템 생물학 및 생명공학’, ‘시스템 대사공학’ 등 다수의 저서를 통해 해당 분야의 학문적 체계를 정립하는 데 기여했다.

AIBN은 공식 발표를 통해 “이상엽 특훈교수는 시스템 대사공학 분야의 세계적 석학으로, 학문적 영향력뿐 아니라 퀸즈랜드대학교와 호주 연구 생태계에 지속적이고 의미 있는 공헌을 해왔다”며 수상 배경을 밝혔다. 특히 이상엽 교수는 AIBN 설립 초기 연구 전략 수립에 핵심적인 역할을 했으며, 설탕 기반 바이오제조 연구를 시작으로 합성항공연료, 폐가스 발효 기반 바이오공정 등으로 협력 범위를 확장했다.

이러한 협력은 미국의 바이오 기반 화학·연료 기업 아미리스, 미국 캘리포니아대학교 버클리, 폐가스 발효 기술을 보유한 글로벌 기업 란자테크, 지속가능 항공연료(SAF) 개발을 선도하는 네덜란드 기업 스카이엔알지(SkyNRG) 등과의 글로벌 공동연구로 이어졌으며, 퀸즈랜드대학교가 합성생물학 및 시스템 대사공학 분야에서 호주를 대표하는 연구 거점으로 자리매김하는 데 중요한 기반이 됐다.

이 특훈교수는 미국 국립과학원과 국립공학원 국제회원, 영국 왕립학회 외국회원, 중국공정원 외국회원으로 활동하고 있으며, 세계경제포럼(WEF) 생명공학 글로벌 미래위원회 공동의장을 역임하는 등 학문·정책·산업을 아우르는 국제 활동을 이어오고 있다.

이상엽 연구부총장은 “이번 AIBN 메달은 개인의 연구 성과를 넘어, KAIST와 퀸즈랜드대학교를 비롯한 한–호주 연구자들이 오랜 시간 쌓아온 협력의 결실이라 생각한다”며 “시스템 대사공학과 합성생물학 연구가 지속가능한 산업과 사회 문제 해결로 이어질 수 있음을 보여주는 의미 있는 상”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 글로벌 연구 협력과 중개연구를 강화해 바이오 기술이 인류의 삶에 실질적인 가치를 제공하는 데 기여하겠다”고 밝혔다.

이광형 KAIST 총장은 “이번 수상은 이상엽 특훈교수 개인의 탁월한 성과를 넘어, KAIST의 연구 역량과 국제 협력 전략이 세계적으로 인정받은 사례”라며 “KAIST는 앞으로도 글로벌 파트너들과의 협력을 바탕으로 연구 성과가 산업과 사회로 확산되는 중개연구를 선도하며, 지속가능한 바이오산업과 인류 난제 해결에 기여해 나가겠다”고 말했다.