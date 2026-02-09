문화 콘텐츠로 고객 접점 확대 2월 9~19일 응모 이벤트

[헤럴드경제=정경수 기자] KG모빌리티(KGM)가 ‘무쏘’ 출시를 기념해 고객과 함께하는 문화 이벤트 ‘KGM 시네마 데이’를 진행한다고 9일 밝혔다.

행사는 오는 28일 KGM 익스피리언스 센터 강남에서 열리며, 참가자들은 인기 애니메이션 영화 ‘미니언즈2’를 관람할 수 있다. 가족, 연인, 친구 등 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 구성됐다. KGM 익스피리언스 센터는 브랜드 철학과 차량을 직접 체험할 수 있는 브랜드 경험 공간이다.

참여 신청은 이달 9일부터 19일까지 진행되며, 당첨자는 23일 개별 안내를 통해 발표된다. 무쏘 구매 상담을 완료한 고객 중 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 10팀이 초청된다.

이벤트 응모 고객 전원에게는 모바일 음료 교환권이 제공되며, 행사 당첨 고객에게는 KGM 시그니처 디퓨저 패키지가 추가로 증정된다.

KGM 관계자는 “이번 행사는 문화 콘텐츠와 연계해 고객이 브랜드를 보다 친근하게 경험할 수 있도록 마련했다”며 “앞으로도 고객의 일상과 문화를 연결하는 다양한 참여형 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.