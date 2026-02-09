‘삼성 솔브 포 투모로우’ 위촉식 개최 지역사회 난제 해결하는 아이디어 경진대회 삼성·IOC, 2024년 파리 하계올림픽부터 홍보대사 운영

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 국제올림픽위원회(IOC)와 함께 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽과 연계해 미래세대 인재를 육성·지원하는 글로벌 청소년 CSR(사회공헌) 프로그램 ‘삼성 솔브포투모로우(Samsung Solve for Tomorrow)’ 등 미래 인재를 육성하고 지원하는 다양한 프로그램을 운영한다.

IOC 공식 파트너인 삼성전자는 8일(현지시간) 이탈리아 밀라노 삼성 하우스(Samsung House)에서 ‘삼성 솔브포투모로우’ 홍보대사 위촉식을 개최했다. 행사에는 커스티 코번트리 IOC 위원장, 김재열 IOC 집행위원(삼성글로벌리서치 사장), 아우비타 라필라 IOC 올림피즘 365 위원회 위원장, 이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장, 성일경 삼성전자 유럽총괄 등 삼성전자와 IOC 관계자 80여 명이 참석했다.

‘삼성 솔브포투모로우’는 전 세계 청소년들이 STEM(과학·기술·공학·수학) 역량을 바탕으로 지역사회 난제를 해결하는 아이디어를 제안하는 경진 프로그램으로, 2010년부터 운영돼 왔다.

이번 2026년 동계올림픽 연계 프로그램에서는 각 지역 우승팀 가운데 혁신성·확장 가능성·사회적 영향력이 뛰어난 10개 팀이 홍보대사로 선정됐다. 스포츠기술 분야 5개 팀과 건강·환경 분야 5개 팀으로 구성됐다.

스포츠기술 분야에는 운동 중 보청기를 보호하는 스포츠 헤드밴드(미국), 당뇨 환자의 발 물집 초기 징후를 감지하는 스마트 운동화(영국), 시각장애인 달리기 보조용 웨어러블 AI 솔루션(인도네시아), 시각장애인 수영 보조용 방수 진동 손목밴드(튀르키예), 생활체육 참여를 독려하는 AI 기반 플랫폼(호주)이 포함됐다.

건강·환경 분야에는 상처 치유 경과를 실시간 모니터링하는 AI 스마트 밴드(미국), 음성장애 음성을 실시간 보정하는 클라우드 AI 솔루션(인도), 뇌신호 기반 휠체어(중국), 재활용 양모 패드를 활용한 해양 유출 기름 제거 솔루션(튀르키예), 폐기 스마트폰 배터리를 재사용하는 배터리 제작 키트(프랑스)가 선정됐다.

한편, 삼성전자와 IOC는 이날 행사에서 미래세대 육성을 위한 양측 협력을 상징하는 의미를 담아 두 대의 ‘갤럭시 Z 트라이폴드(Galaxy Z TriFold)’ 디스플레이에 각각 삼성전자 로고와 올림픽 오륜 마크를 띄우는 퍼포먼스도 선보였다.

삼성전자와 IOC는 2024년 파리 하계올림픽에서 처음 ‘삼성 솔브포투모로우’ 홍보대사 프로그램을 운영했으며, 선발된 홍보대사들은 향후 2년간 솔루션의 제품화와 확산을 위한 다양한 지원을 받게 된다.

삼성전자와 IOC는 홍보대사들의 솔루션을 올림픽 팬들에게 소개하기 위해 9~10일(현지시간) 밀라노 스타트업 육성센터 스마트시티랩(Smart City Lab)에서 전시관을 운영한다. 방문객들은 보청기 보호 헤드밴드, 상처 감염을 감지하는 AI 스마트 밴드 등 우수 솔루션을 직접 체험할 수 있다.

미국 팀의 다니엘 양은 운동 중 습기와 충격으로부터 보청기를 보호하는 헤드밴드를 선보이며 “일상에서 느낀 불편함을 해결하고자 참여했다. 올림픽 무대에서 아이디어를 알릴 수 있어 기쁘다”고 말했다.

튀르키예 팀의 이렘 에르덴은 재활용 양모 패드를 활용한 해양 유출 기름 제거 솔루션을 소개하며 “아이디어가 사회에 긍정적 변화를 만들 수 있다는 자신감을 얻었다”고 밝혔다. 홍보대사들의 솔루션은 향후 제품화 등을 통해 지역사회 문제 해결에 활용될 예정이다.

커스티 코번트리 IOC 위원장은 “청소년들이 기술을 통해 더 포용적이고 지속가능한 미래를 만들어가고 있다”며 “무엇보다도, 그들이 스포츠와 기술, 그리고 문제해결 능력을 활용해 삶을 변화시키는 모습을 보게 돼 너무 기쁘다”고 말했다.

이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장은 “삼성전자는 기술 혁신과 스포츠를 통해 사회에 기여하고, 전세계 청소년들이 성장할 수 있는 기회 창출에 힘써 왔다”며 “이번에 선정된 삼성 솔브포투모로우 홍보대사가 기술과 스포츠를 통해 긍정적인 사회변화를 이끄는 미래 주역으로 성장할 수 있도록 IOC와 함께 적극 지원할 것”이라고 말했다.