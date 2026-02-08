에스토니아 완파하며 라운드로빈 2승째 수확 9일 캐나다·노르웨이전 승리 기대

[헤럴드경제=정주원 기자] 컬링 혼성 믹스더블 대표팀 김선영(강릉시청)·정영석(강원도청) 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 라운드로빈에서 5연패 뒤 2연승을 거두며 반등했다.

김선영-정영석은 8일(현지 시각) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 라운드로빈 7차전에서 에스토니아의 마리에 칼드베·하리 릴 조를 9-3으로 꺾었다. 전날 강호 미국을 상대로 대회 첫 승을 거둔 데 이어 연승을 달리며 라운드로빈 전적을 2승 5패로 끌어올렸다.

경기 초반부터 주도권을 잡았다. 한국은 1엔드에서 3점을 뽑아내며 기선을 제압했고, 선공이었던 2엔드에서도 2득점을 추가해 점수 차를 벌렸다. 3엔드에서 1점을 내줬지만 4엔드에서 상대 실수를 놓치지 않고 2득점 하며 7-1로 달아났다.

5엔드에서는 대량 실점 위기에서 김선영의 마지막 샷이 하우스 안에 정확히 안착하며 1실점으로 최소화했고, 후공을 잡은 6엔드에서 2점을 보태 사실상 승부를 갈랐다.

혼성 2인조 종목인 컬링 믹스더블에는 총 10개 팀이 출전해 라운드로빈 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 진출한다. 한국은 7차전까지 최하위권에 머물러 있어 준결승 진출 가능성은 현실적으로 희박한 상황이다.

다만 남은 일정이 있다. 김선영·정영석은 한국시간으로 9일 오전 3시5분 캐나다, 같은 날 오후 6시5분 노르웨이와 각각 라운드로빈 경기를 치른다. 준결승 진출은 쉽지 않지만, 남은 두 경기에서 연승을 거둘 경우 대회 마무리를 ‘유종의 미’로 장식할 수 있다. 연패를 끊고 흐름을 되찾은 만큼 끝까지 경쟁력을 보여줄 수 있을지 주목된다.