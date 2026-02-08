동해해경, 바다 빠진 인니 국적 30대 선원 수색 중

[헤럴드경제=신주희 기자] 풍랑 경보가 내려진 독도 인근 바다에서 조업 중이던 선원 1명이 다치고 1명이 바다로 추락해 실종돼 해경이 수색 중이다.

8일 동해해양경찰서에 따르면 이날 오후 1시 10분께 독도 남동방 46㎞ 해상에서 조업 중이던 34t급 채낚기 어선 A호에 타고 있던 인도네시아 국적의 30대 선원 B씨가 바다에 빠졌다. 또 다른 인도네시아 국적의 30대 선원 C씨는 머리를 다쳤다.

사고 상황을 인지한 동해해경은 독도 인근에서 경비 중이던 3000t급 경비함정 2척과 1500t급 경비함정 1척을 급파하고, 어업 지도선에 구조협조를 요청했다.

당시 사고 어선에는 한국인 4명과 외국인 5명 등 9명이 승선해 조업 중이었다.

해경은 바다에 추락한 선원 B씨에 대한 수색에 나서는 한편 머리를 다쳐 거동할 수 없는 C씨는 묵호항으로 이송하는 대로 119 구급대에 인계할 방침이다.

김환경 동해해경서장은 “가용 자원을 총동원해 실종자 수색에 최선을 다하겠다”며 “기상 악화 시 무리한 조업은 대형 인명사고로 이어질 수 있는 만큼 기상 상황을 수시로 확인하고 안전 수칙을 철저히 지켜야 한다”고 당부했다.