국힘에 “李 대통령 바로잡기, 막말 둔갑 말아야”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 더불어민주당은 8일 대한상공회의소의 ‘고액 자산가 해외 유출 급증’ 보도자료에 대해 “엄중히 책임을 물어야 한다”고 밝혔다.

더불어민주당 김현정 원내대변인은 이날 브리핑을 통해 “대한상의가 공신력도 없고, 사실 확인조차 이뤄지지 않은 정보를 유통해 국민과 시장 그리고 정부 정책 전반에 심각한 혼선을 초래했다”고 지적했다. 이어 “산업통상부는 사실관계를 철저히 밝히고 이런 일이 재발하지 않도록 제도적·행정적 조치도 마련해야 한다”며 “검증 없이 받아쓴 일부 언론의 행태도 지탄받아야 마땅하다”고 덧붙였다.

김 원내대변인은 “가짜뉴스는 민주주의의 적이자 민생을 혼란에 빠뜨리는 사회악”이라며 “고의로 가짜뉴스를 생산·유포하는 행태는 결코 용납될 수 없다”고 강조했다.

이어 국민의힘을 향해서는 “가짜뉴스를 바로잡는 이재명 대통령의 단호함을 ‘막말’로 둔갑시키지 말라”며 “사실을 바로잡으려는 노력을 ‘갈라치기’로 몰아세우는 것이야말로 국론을 분열시키는 구태 정치”라고 비판했다.

대한상의는 지난 3일 ‘상속세수 전망분석 및 납부 방식 다양화 연구’ 보도자료에서 지난해 상속세 부담으로 한국을 떠난 고액 자산가가 2400명으로 급증했다고 밝혔다. 하지만 근거로 제시된 영국 이민 컨설팅사 헨리앤파트너스의 조사 기준과 방식이 부실해 신뢰하기 어렵다는 지적이 뒤따랐다.

이 대통령은 SNS(사회관계망서비스)를 통해 “고의적 가짜뉴스”라고 강력히 비판했다. 국민의힘은 이를 두고 “비이성적 대처”라고 논평을 냈다.