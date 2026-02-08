동전주, 2024년 123개→2026년 170개

[헤럴드경제=정찬수 기자] 금융당국이 주가 1000원 미만 ‘동전주’를 상장폐지 요건에 포함하는 방안을 검토하고 있다.

8일 한국거래소에 따르면 지난 6일 기준 코스닥 시장의 동전주는 170개로, 전체 1822개 종목의 약 10%를 차지했다. 연초(178개)보다 소폭 줄었지만, 2024년 연초(123개) 대비 2년 만에 38.2% 늘어난 규모다.

같은 기간 코스닥지수는 878.93에서 1,080.77로 상승했는데, 동전주는 오히려 증가했다. 코스피 시장도 56개 종목이 동전주로 분류됐다.

동전주는 변동성이 크고 상장폐지 위험이 크다. 작전 세력이나 우회상장 등에 악용될 가능성도 있다. 현재는 시가총액과 매출액 요건에 따라 상장폐지가 결정되지만, 금융당국은 주가 기준을 추가하는 방안을 검토 중이다.

이억원 금융위원장은 지난 5일 국회 정무위원회 업무보고에서 “미국 나스닥에서는 페니스톡(1달러 미만 종목)도 상장폐지 요건”이라며 “썩은 상품, 가짜상품을 확실히 정리하고, 빈자리에 혁신적인 상품이 진열되도록 하겠다”고 밝혔다. 이재명 대통령도 지난달 말 엑스(X·옛 트위터)에 “(증권거래소에서) 상품 정리부터 확실히 하고 좋은 신상품을 신속 도입해 고객 신뢰를 회복하는 것이 급선무”라고 강조했다.

나스닥에선 30거래일 연속 주가가 1달러 미만이면 상장폐지 요건에 해당한다. 180일의 개선기간 동안 10일 연속 1달러를 웃돌면 상장을 유지할 수 있지만, 회복하지 못하면 상장폐지된다. 금융당국은 이를 참고해 국내 주식시장 상황에 맞는 방안을 마련할 예정이다.

전문가들은 객관적 기준 마련이 필요하다고 지적했다. 김대종 세종대 경영학과 교수는 “건전한 주식시장을 위해 동전주나 부실기업을 신속히 정리할 필요가 있다”면서 “주가가 자산가치를 제대로 반영하지 못하는 경우도 있는 만큼 자산가치를 기준으로 삼는 것도 고려할 수 있다”고 말했다.