연세대는 435명 미등록…“중복합격땐 모두 의대로”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 올해 서울대 정시 최초합격자 107명이 등록을 포기한 것으로 나타났다.

8일 종로학원이 2026학년도 정시 최초합격자를 분석한 결과, 서울대 미등록 인원은 자연계열 86명, 인문계열 17명, 예체능계열 4명으로 집계됐다. 전년(124명) 대비 17명(13.7%) 줄었지만, 2024학년도(97명)보다는 10명 늘었다. 전년 대비 감소는 의대 모집정원이 축소된 영향으로 분석된다.

자연계열에서는 전기정보공학부 10명, 산림과학부 8명, 간호대학 6명, 첨단융합학부 5명 순으로 등록하지 않았다. 미등록 비율은 산림과학부 44.4%, 물리학전공 33.3%, 화학교육과 28.6% 순이었다. 인문계열에서는 경영대학 미등록자가 5명으로 가장 많았고, 영어교육과와 지리학과가 각각 12.5%로 비율이 높았다. 서울대 의대는 미등록자가 없었다.

연세대 역시 정시 최초합격자 중 435명이 등록을 포기했다. 이 중 254명(58.4%)이 자연계열이었다. 인문계열은 176명, 예체능계열은 5명이었다. 연세대 의대 미등록자는 18명으로 전년보다 6명 늘었다. 서울대 의대와 중복 합격해 서울대를 선택한 것으로 보인다. 고려대는 학과별 추가합격 인원을 발표하지 않아 분석에서 제외됐다.

종로학원은 “의대 선호도가 여전히 유지되고 있으며 대기업 계약학과 중복합격 땐 사실상 거의 전원이 의대로 결정한다”며 “2027학년도에는 지역의사제 실시로 의대에 대한 관심이 더 높아질 수 있다”고 내다봤다.