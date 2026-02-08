사이판-티니안-로타의 마리아나관광청 ‘뷰틸풀 무브’ 콘텐츠 사이판마라톤 소개

[헤럴드경제=함영훈 기자] 사이판, 티니안, 로타 등 3대 관광섬을 관할하는 마리아나관광청은 감성 콘텐츠기업 29CM(이십구센티미터)와 전략적 협업을 통해 마리아나 및 사이판 마라톤(Saipan Marathon)을 소개하는 ‘뷰티풀 무브 (Beautiful Move)’를 공개하고 사이판 여행 이벤트를 진행한다.

이번 협업은 러닝과 여행을 결합한 ‘런트립(Run-trip)’ 트렌드에 발맞춰 기획됐다. 마리아나관광청은 아름다운 해안도로와 온화한 기후, 이국적인 자연환경 속에서 달리는 사이판만의 특별한 경험을 강조하며, 마라톤 참가를 통해 새로운 여행 가치를 제안한다.

29CM 플랫폼에서는 오는 3월초 사이판 마라톤 대회 참가를 고려하는 러너와 여행객을 위한 다양한 콘텐츠도 함께 소개된다. 여행 준비 과정부터 현지에서의 경험까지 이어지는 라이프스타일 스토리를 통해 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 ‘취향 기반 여행’이라는 메시지를 전달한다.

사이판 마라톤은 태평양의 장관을 배경으로 달릴 수 있는 마리아나 제도의 대표 스포츠 이벤트이다. 참가자들은 스포츠와 휴양을 동시에 즐길 수 있으며, 이를 통해 마리아나 제도는 ‘스포츠케이션(Sportscation)’ 여행지로서의 경쟁력을 더욱 강화하고 있다.

마리아나관광청 구정회 이사는 “취향 중심 소비 트렌드를 이끄는 29CM와의 협업을 통해 보다 젊고 감각적인 여행 수요층에게 사이판 마라톤의 매력을 효과적으로 알릴 수 있을 것으로 기대한다”며 “러닝을 사랑하는 여행자들이 사이판에서 잊지 못할 순간을 경험하길 바란다”고 말했다.

이번 이벤트는 29CM 내 댓글 이벤트 형태로 진행되며, 사이판 마라톤에 참가하고 싶은 이유를 남기면 응모할 수 있다. 이벤트는 오는 9일까지 진행되며, 총 5명의 당첨자에게 3월 7일 사이판에서 열리는 사이판 마라톤 참가를 위한 테마 여행권(항공,호텔,마라톤참가권)이 제공된다. 2월 11일 공개된다.

29CM는 패션, 인테리어, 컬처 등 다양한 카테고리를 아우르는 온라인 플랫폼으로, 개인의 라이프스타일과 취향을 존중하는 큐레이션을 통해 가치 소비에 익숙한 2030세대를 주요 고객층으로 확보하고 있다.

특히 ‘뷰티풀 무브’는 다양한 파트너와 협업해 선보이는 29CM의 오리지널 인터뷰 콘텐츠로, 이번에는 공간 디렉터 혜인과 함께 사이판 마라톤 러닝 경험을 소개할 예정이다.