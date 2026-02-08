글로벌 인증기관 DNV서 검증 수행 국제표준 ISO 14067 등 요건 충족 ESG 경영 강화·고객 신뢰도 제고

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 제품탄소발자국(PCF) 시스템에 대한 제3자 검증을 완료하며 ESG 경영 고도화에 나섰다.

삼성바이오로직스는 6일 인천 송도국제도시 본사에서 PCF 시스템 제3자 검증서 수여식을 개최했다. 검증은 노르웨이 소재 글로벌 인증기관 DNV가 수행했다. DNV는 에너지, 제조, 바이오, 해양 등 다양한 산업 분야에서 국제 표준에 기반한 품질·환경·안전 관련 검증 및 인증 서비스를 제공하는 기관이다.

PCF는 제품의 생산부터 폐기까지 전 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 의미한다. 이번 검증은 제1바이오캠퍼스의 바이오의약품 제조 공정을 대상으로 진행됐다.

검증 결과, 삼성바이오로직스의 PCF 시스템은 의약품 생산 전 과정에서 에너지 및 원부자재 사용, 폐기물·폐수 배출 시 발생하는 온실가스 배출량을 정확하게 산정하는 것으로 확인됐다. 특히 국제 표준 ‘ISO 14067’과 영국표준협회(BSI)의 ‘PAS 2050’ 요구사항을 모두 충족했다.

최근 글로벌 제약사들은 PCF를 탄소중립 이행의 핵심 기준으로 삼아 계약서에 명시하는 등 제조 과정에서의 온실가스 감축을 강조하고 있다. 삼성바이오로직스는 향후 검증 사업장을 단계적으로 확대할 계획이다.

삼성바이오로직스는 2022년 ‘2050 넷제로(Net-Zero)’ 선언과 RE100 가입을 진행했으며, 영국 왕실 주도 ‘지속가능한 시장 이니셔티브(SMI)’에서 공급망 분야 의장을 맡고 있다. 2022년과 2025년에는 GSK, 아스트라제네카, 머크 등과 함께 공급사 대상 공개서한을 발표하며 기후 변화 대응 동참을 촉구했다.

존 림 삼성바이오로직스 대표는 “이번 검증을 통해 글로벌 고객사의 요구사항을 충족하고 신뢰 관계를 강화할 수 있는 계기가 마련됐다”며 “제약·바이오 업계 ESG 선도기업으로서 탄소중립 목표 달성을 위해 지속 노력하겠다”고 밝혔다.