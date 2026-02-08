문무대왕면 입천리 야산에…월성원전서 7.6㎞ 떨어진 양남도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 경북 경주에서 산불이 잇달아 발생해 산림당국이 헬기 31대를 투입하는 등 총력 대응에 나섰다.

산림청은 8일 오전 7시 16분 경주시 문무대왕면 입천리 야산 일대에 헬기 31대를 투입했다. 문무대왕면 일대 산불 화선은 1.74㎞, 산불영향 구역은 10㏊다. 진화율은 60％이다. 현장에는 강한 바람이 불고 있다.

산림당국은 이날 오전 5시 30분 일대에 산불대응 1단계를 발령했다. 산불대응 1단계는 피해 면적이 10∼100㏊ 미만일 때 발령한다.

산림당국은 앞서 발생한 경주시 양남면 신대리 야산 산불도 진화 작업을 벌이고 있다. 양남면 산불은 경주 월성원전 국가산업단지까지 직선거리가 약 7.6㎞에 불과하다. 현재 진화율은 94％다.

산림당국은 현재 양남면 산불의 진행 방향이 월성원전 국가산단으로 향하지는 않을 것으로 예상하고 있다. 문무대왕면과 양남면 산불은 발화지점 기준 직선거리로 11㎞다. 산림청은 문무대왕면·양남면 산불 현장에 인력 341명과 장비 97대를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.

소방당국은 전날 오후 10시 11분께 이들 지역에 소방대응 1단계를 발령했다. 경주시는 산불 인접 마을에 대피 명령을 내렸다. 이날 오전 7시 기준 10개소에 106명이 대피했다.