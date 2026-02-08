쇼트서 트리플악셀 실수 0점 처리 “안 하던 실수…예방주사로 생각”

[헤럴드경제=조용직 기자] 피겨 스케이팅 남자 싱글 에이스 차준환(서울시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 첫 무대에서 점프 실수로 최하위 점수를 받았다.

애초 피겨 대표팀 선수들은 메달 획득 가능성이 희박했던 단체전을 개인전 예행 무대로 삼고 임했다. 따라서 성적에 연연할 경기는 아니다.

차준환은 8일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀 이벤트(단체전) 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 기술점수(TES) 41.78점, 예술점수(PCS) 41.75점, 합계 83.53점을 받아 10명의 출전 선수 중 8위에 그쳤다.

쇼트프로그램 ‘레인 인 유어 블랙 아이즈’(Rain in your black eyes)에 맞춰 연기를 시작한 차준환은 후반부 첫 과제이자 마지막 점프 과제인 트리플 악셀에서 큰 실수를 범했다. 도약 중 회전이 풀리면서 한 바퀴 반을 도는 싱글 악셀로 처리했다. 이 점프가 0점 처리되면서 낮은 점수로 이어졌다.

국가대항전인 팀 이벤트는 10개국이 출전해 남녀 싱글과 페어, 아이스댄스 등 4개 세부 종목에서 경쟁하고 종목별 순위에 따라 포인트를 10점부터 1점까지 차등 지급한다.

아울러 각 세부 종목 총점을 합해 상위 5개 국가가 프리 스케이팅에 진출, 최종 순위를 가린다. 10개 출전국 중 3개 종목만 출전한 팀은 페어에 나서지 않은 한국뿐이다. 입상 확률이 없음에도 개인전을 앞두고 컨디션을 점검하기 위해 나선 무대였다.

차준환은 경기 후 “도약하는 순간에 타이밍이 좀 맞지 않았다”며 “예방주사라고 생각한다. 오늘 실수도 평소에 하던 것은 아니라 아쉽지만, 그 외의 부분들은 잘해 나간 것 같다. 개인전까지 잘 연습하면 될 것”이라고 설명했다.

차준환은 한국시간 11일 오전 개인전 쇼트 프로그램 연기를 펼친다.