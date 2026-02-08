美 , 인도 제재성 관세 25%→18% 트럼프 “인도, 러 석유 수입 중단 약속” 모디 “세계 경제성장에 기여할 것” 인도, 러 원유 ‘중독’…가격·물류·외교까지 얽혀 미국산 원유 조달, 비싸고 멀어 대체 난항 러시아, 즉각 반박…“印과 파트너십 여전”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 인도가 7일(현지시간)무역 잠정 합의안을 공개했다. 이번 잠정합의안에는 미국이 대부분의 인도산 상품에 대한 관세율을 기존 50%에서 18%로 인하하고, 인도는 러시아산 원유 구매를 중단하고 무역 장벽을 낮추는 등의 내용이 담겼다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이와 관련해 이날부로 인도에 대한 제재성 관세 25%를 철회하는 내용의 행정명령에 서명했다. 다만 이번 행정명령에 현재 25%인 상호관세를 18%로 낮추는 내용은 아직 담기지 않았다.

트럼프 대통령은 “인도는 러시아산 석유의 직·간접적 수입을 중단하기로 약속하고, 미국산 에너지 제품을 구매하겠다고 밝혔으며, 향후 10년간 방위 협력을 확대하기 위한 미국과의 프레임워크에 최근 합의했다”고 밝혔다.

인도는 이번 합의를 통해 모든 미국산 공산품에 대한 관세를 없애거나 낮추기로 했다.

특히 인도가 러시아산 원유 구매를 중단할 것이라는 소식에 국제 에너지 시장의 이목이 쏠리고 있다. 인도의 러시아산 원유 중단이 현실화될 경우 글로벌 원유 거래에 중대한 영향을 미칠 수 있지만, 트럼프 대통령의 발언처럼 간단한 사안은 아니라는 분석이 나온다.

값싸고 가까운 러시아산…인도는 ‘중독’ 상태

월스트리트저널(WSJ)은 최근 인도가 러시아가 2022년 초 우크라이나를 침공한 이후 값싼 러시아산 원유에 사실상 ‘중독’된 상태라고 지적했다. 서방 국가들이 러시아산 에너지 수입을 대거 중단하자, 인도는 다른 원유보다 훨씬 할인된 가격에 러시아산 원유를 대량으로 확보할 수 있었다.

실제로 지난해 인도는 전체 원유 수입의 약 3분의 1을 러시아에 의존했다. 이는 러시아의 우크라이나 침공 이전인 2022년 초 2%에 불과했던 것과 비교하면 급증한 수치다. 선박 추적 업체 보텍사(Vortexa)에 따르면 인도는 올해 1월 하루 평균 110만 배럴의 러시아산 원유를 수입했다. 반면 지난달 미국산 원유 수입량은 하루 평균 30만 배럴에 그쳤다.

미국산, 비싸고 멀어…대체 쉽지 않아

전문가들은 인도가 단기간에 러시아산 원유에서 벗어나는 것은 쉽지 않다고 지적한다. 미국산 원유는 가격이 훨씬 비쌀 뿐 아니라, 인도까지 운송하는 데도 더 많은 시간이 소요된다. 보텍사에 따르면 미국 멕시코만에서 인도까지의 원유 운송 기간은 약 54일로, 러시아에서 인도로 운송할 때의 36일보다 크게 길다.

가격 부담도 크다. 인도 정유사들은 러시아산 원유에서 미국산으로 전환할 경우 배럴당 약 7달러의 추가 비용을 부담해야 하는 것으로 분석됐다.

선박 데이터 업체 클레퍼(Kpler)는 “인도 정유사들은 기술적으로 러시아산 우랄유 없이도 가동이 가능하지만, 급격한 전환은 상업적으로도 어렵고 정치적으로도 민감한 사안”이라고 평가했다. 클레퍼는 러시아산 원유 수입이 올해 1분기와 2분기 초까지는 대체로 안정적으로 유지될 것으로 전망했다.

정유 구조 역시 변수다. 인도 정유사들은 러시아와 베네수엘라산처럼 중질·고유황 원유 처리에 더 익숙한 반면, 미국산 원유는 경질·저유황 원유여서 대체가 쉽지 않다는 설명이다. 인도가 베네수엘라산 원유로 일부 물량을 보완할 가능성은 있지만, 생산량 자체가 제한적이라는 점도 걸림돌이다. 석유수출국기구(OPEC)에 따르면 지난해 베네수엘라의 전체 원유 생산량은 하루 약 90만 배럴에 그쳤다. 이는 인도가 지난해 하루 평균 수입한 러시아산 원유 160만 배럴에도 못 미친다.

러시아 “수입 중단 통보 받은적 없다”

러시아 크렘린궁은 지난 3일 인도가 러시아산 원유 구매를 중단할 계획이라는 어떠한 공식 통보도 받은 바 없다고 밝혔다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 미국과 인도의 협력 여부와 무관하게 러시아와 인도 간 전략적 파트너십은 여전히 최우선 사안이라고 강조했다.

데이비드 웩 보텍사 수석 이코노미스트는 “트럼프 대통령의 진짜 의도는 인도의 러시아산 원유 수입을 ‘제로(0)’로 만드는 것이 아니라, 러시아에 대한 압박을 높이는 데 있다”고 분석했다.