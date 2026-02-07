[헤럴드경제=함영훈 기자] 아동복지전문기관 초록우산(회장 황영기)은 가수 겸 배우 도경수(엑소 디오)의 팬모임 ‘D.O.경수다움’이 방학을 맞은 아동들의 식사 지원에 나섰다고 6일 밝혔다.

초록우산은 ‘D.O.경수다움’이 지원한 ‘타코 샐러드’ 112개를 겨울방학동안 식사 공백 상황에 놓인 서울 지역 아동 112명에게 지원할 예정이다.

이번 기부는 팬클럽 ‘D.O.경수다움’이 예능 콘텐츠 ‘콩콩팥팥’을 통해 도경수가 타코에 대한 애정을 보인 것을 계기로 써브웨이 광고 모델로 발탁되자, 아티스트의 활동을 응원하기 위해 진행했다.

앞서 ‘D.O.경수다움’은 지난해 여름방학에 라면 112박스를 기부하는 등 방학 기간 돌봄 공백에 놓인 아동을 위한 나눔을 꾸준히 이어오고 있다.

‘D.O.경수다움’ 관계자는 “도경수 배우의 긍정적인 에너지가 아이들에게도 닿기를 바란다”며, “이번 기부가 방학 기간 돌봄의 빈틈에 놓인 아이들에게 작은 즐거움과 힘이 되길 바란다”고 말했다.

초록우산 신정원 사회공헌협력본부장은 “여름에 이어 겨울에도 아이들의 식사를 지원해 주신 D.O.경수다움의 따뜻한 나눔에 감사드린다”며, “초록우산은 모든 아이들이 건강하고 안전하게 성장할 수 있도록 앞으로도 세심한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.