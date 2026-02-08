조기경보시스템 기반 위기징후 기업 선제 안내로 경영정상화 지원 위기 단계별 맞춤 정책 연계… 중소기업 금융 안전망 기능 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 중소기업 부실을 사전에 예방하고 경영 정상화를 지원하기 위한 ‘중소기업 위기극복 알림서비스’를 본격 시행한다.

중진공은 8일 지난달 12일 중소벤처기업부 산하기관 업무보고에서 핵심 과제로 발표했던 해당 서비스를 도입해 운영에 들어간다고 밝혔다. 경영 불확실성이 커지는 상황에서 위기 징후를 조기에 포착해 선제 대응함으로써 중소기업 회복력을 높이겠다는 취지다.

이번 알림서비스는 중진공 조기경보시스템(EWS)을 기반으로 재무 정보와 금융거래 현황, 대표자 신용정보 등 내·외부 데이터를 종합 분석해 위기 가능성이 감지된 기업에 단계별 맞춤 정책 정보를 선제 제공하는 방식으로 운영된다. 기존처럼 기업이 위기를 인지한 뒤 사후적으로 지원책을 찾는 구조에서 벗어나 정책 사각지대를 최소화하는 것이 핵심이다.

위기 수준은 ▲주의 ▲예비경보 ▲경보 ▲부실화 등 4단계로 구분된다. 주의·예비경보 단계 기업에는 정책자금과 유동성 지원, 경영개선 사업 정보를 정기 제공하고, 경보 단계 기업에는 회생 컨설팅 등 경영 정상화 지원을 집중 연계한다. 폐업 등으로 부실화 단계에 진입한 기업에는 채무 감면과 분할 상환 등 채무조정 제도를 안내해 신용 회복과 재도약을 돕는다.

중진공은 우선 정책 지원이 시급한 부실화 기업을 중심으로 서비스를 운영한 뒤, 위기 징후 기업을 조기에 포착해 밀착 지원할 수 있도록 주의·예비경보·경보 단계까지 대상을 단계적으로 확대할 계획이다.

강석진 중진공 이사장은 “중소기업 위기는 사후 대응보다 조기 인지와 선제 지원이 무엇보다 중요하다”며 “위기극복 알림서비스를 통해 경영 위기 기업의 회복 가능성을 높이고 중소기업 금융 안전망 역할을 한층 강화하겠다”고 말했다.