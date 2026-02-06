5일 블로그·인스타그램 운영자 16명 위촉… 구정 홍보 본격 활동 2월부터 12월까지 활동…광진구의 문화 ‧축제‧ 생활정보 등 콘텐츠 제작

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 5일 ‘2026 광진 SNS 서포터스’ 위촉식을 개최하고 본격적인 활동에 들어간다.

‘광진 SNS 서포터스’는 구민의 시선에서 구정 소식을 쉽고 친근하게 전달, 구민과의 소통과 공감을 확대하기 위해 운영하는 참여형 홍보단이다. 광진구는 SNS 이용이 일상화된 환경에 맞춰 블로그와 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS)를 활용한 구정 홍보를 지속적으로 강화하고 있다.

올해 서포터스는 블로그와 인스타그램 계정을 운영하는 구민 및 광진구 생활권자를 대상으로 모집했으며, 콘텐츠 제작 역량과 SNS 운영 현황 등을 종합적으로 고려해 총 16명을 선발했다. 다양한 연령과 관심 분야를 아우르는 구성으로, 구정 소식을 보다 폭넓은 시각에서 전달할 것으로 기대된다.

위촉된 서포터스들은 2월부터 12월까지 약 11개월간 활동하며, 광진구 주요 정책과 사업, 축제·행사 현장 등을 직접 취재해 글, 사진, 영상 등 다양한 형태의 홍보 콘텐츠를 제작한다. 제작된 콘텐츠는 개인 SNS 채널에 게시되고, 그 중 우수 콘텐츠는 광진구 공식 SNS에도 게재될 예정이다.

지난해에는 총 15명의 SNS 서포터스들이 활동하며 총 277건의 콘텐츠를 제작·게시했다.

특히 지역 내 명소와 공공시설을 직접 체험하고 소개한 ▲뚝섬한강공원 ‘따릉이’ 체험기 ▲광진구 통합청사 구석구석 탐방 후기는 생활 속에서 활용할 수 있는 정보를 전달했다.

또 ▲서울청년센터 1인가구 청년도시락 지원 후기 ▲생활체육교실 클라이밍 무료 체험 ▲음식물 처리기 비용 지원 사업 이용 후기 등은 구 주요 정책과 지원사업을 알기 쉽게 풀어내 구민 이해도를 높이는 데 기여했다.

광진구는 올해에도 정책과 일상을 자연스럽게 연결하는 현장 중심 콘텐츠 제작을 확대하고, 구민 눈높이에 맞는 SNS 홍보를 이어갈 계획이다.

이를 위해 활동 초기에는 활동 방향과 유의사항에 대한 사전 안내를 실시하고, 우수‧일반 콘텐츠에 대해서는 원고료를 차등 지급 하는 등 참여 동기를 높여 지속적인 활동을 유도한다.

김경호 광진구청장은 “구민의 시선으로 광진구의 변화와 일상을 생생하게 전해줄 SNS 서포터스 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 다양한 채널을 통해 구민이 체감할 수 있는 소통 행정을 이어가겠다”고 말했다.