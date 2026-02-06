국방 인공지능 전환 거점 조성, 해양·국방생태계 선도 부산 AI기업의 첨단시장 진출, 청년창업 활성화 기대

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 대한민국 해군이 6일 ‘해양 및 국방 분야 인공지능 발전을 위한 업무 협약’을 체결했다. 이날 오후 2시 부산시청 국제의전실에서 열린 협약식에는 박형준 시장과 강동길 해군 참모총장이 참석해 협약서에 서명했다.

이번 협약은 국방 인공지능 전환(AX) 거점 조성을 위해 민·관·군이 협력하는 해양·국방 생태계를 선도할 목적으로 마련됐다. 해양·국방 데이터, 인공지능 연산자원, 실증 장소 등 기술개발 자원을 공동 활용해 민·관·군이 함께 인공지능(AI) 기술개발을 추진한다. 인공지능 기반의 해군·해병대 국방 수요 발굴, 공동 연구개발 및 인재 교류·양성을 통해 미래 신산업 시장 창출과 첨단 국방력 강화의 기초를 마련할 것으로 예상된다.

부산은 국내 최대 물동량을 처리하는 대규모 항만시설, 다양한 해양 연구기관, 센텀첨단산업단지를 중심으로 한 디지털 산업 기반 등 해군·해병대 관련 인공지능 기술 연구개발 실증에 최적의 인프라를 갖추고 있다. 민간 영역에서 개발·실증한 기술을 해군작전사령부와 해병대 등 현장에 도입하고, 국방 데이터를 민간에 활용하는 교류를 통해 AI 기술 발전이 가속화될 것으로 전망된다.

부산시는 이번 협약으로 지역 AI 기업의 국내외 해양·국방 첨단시장 진출이 확대되고, 기술·교육 분야 협력을 통해 관련 청년창업도 활성화될 것으로 기대하고 있다. 민·관·군 협력 위에 거대 신생 ‘유니콘’ 기업 탄생의 기반을 마련하겠다는 뜻도 밝혔다.

박형준 시장은 “이번 협약은 부산의 해양 인공지능 허브 도시 도약, 해군의 인공지능 대전환 추진에 힘을 더하는 동반 성장의 계기가 될 것”이라며 “인공지능 분야 협력의 외연을 넓혀 해양·국방 분야 AI 생태계를 선도할 수 있도록 하겠다”고 말했다.