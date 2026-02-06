6일 경남 거제시에서 착공식 개최, 서부경남 고속철도 시대 본격개막 박완수 지사 “서부경남 숙원 넘어 남해안 시대 여는 경제 혈맥 될 것” 2031년 개통 목표, 총사업비 7조974억원 투입 14개 공구 공사본격화

[헤럴드경제(거제)=황상욱 기자] 경남의 최대 숙원인 ‘남부내륙철도’ 건설사업이 본격화됐다. 수도권과 남해안을 2시간대로 잇는 이번 사업은 서부권 접근성을 획기적으로 개선하고, 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 핵심 동력이 될 전망이다.

경남도는 6일 거제시 아그네스파크에서 국토교통부 주관 ‘남부내륙철도 착공 기념식’을 개최했다. 행사에는 박완수 도지사와 정부 관계자, 지역 주민 등 400여명이 참석해 서부경남 고속철도 시대의 본격적인 개막을 축하했다.

기념식에 참석한 박완수 지사는 축사를 통해 이번 착공이 갖는 역사적 무게감을 강조했다. 박 지사는 “드디어 영남 서부권 주민들의 간절한 염원이 현실로 다가왔다”며 “오늘의 착공은 남부내륙철도가 서류상의 계획을 넘어 실제 공사 단계인 ‘실행의 시간’으로 진입했음을 선포하는 역사적인 전환점”이라고 밝혔다.

이어 박 지사는 “남부내륙철도는 경남의 미래를 책임질 남해안 시대를 여는 결정적 골든타임이 될 것”이라며 “가덕도신공항, 남해안 고속화철도와 연계해 경남이 대한민국 물류와 관광의 메카로 도약할 수 있도록 모든 행정 역량을 쏟아붓겠다”고 역설했다.

남부내륙철도는 경북 김천에서 경남 거제까지 총연장 174.6km 구간에 고속철도망을 구축하는 초대형 국가 프로젝트다. 오는 2031년 개통을 목표로 총사업비 7조974억원이 투입된다. 노선이 완공되면 고속열차(KTX·SRT)가 김천역을 거쳐 합천, 진주, 고성, 통영을 지나 거제까지 연결되며, 진주역에서 마산역으로 이어지는 노선도 함께 구축된다.

이 노선이 개통되면 고속철도 서비스 소외지역이었던 서부 경남과 수도권은 2시간 40분대로 묶인다. 현재 버스나 승용차로 4시간 이상 소요되던 거리다. 이동 시간의 획기적 단축은 남해안 관광 활성화는 물론, 인구 유입과 지역 산업 회복에 강력한 기폭제가 될 것으로 보인다. 도는 이번 사업의 경제적 파급효과를 생산유발 13조5000억원, 부가가치유발 5조8000억원, 취업유발 8만6000명으로 추산하고 있다.

이번 조기 착공은 경남도의 공격적인 행정력이 이끌어낸 결과다. 도는 지난 2023년 사업계획 적정성 재검토 당시 국토부와 기재부를 끊임없이 설득해 통상 1년 이상 걸리는 절차를 9개월 만에 끝냈다. 특히 2025년 실시계획 승인 과정에서도 경유 지자체들과의 긴밀한 공조를 통해 1~2년이 소요되는 법정 절차를 단 3개월 만에 마무리하며 공기를 대폭 앞당겼다.

현재 전체 14개 공구 중 2·3·4·5·6·8공구 등 10개 구간은 이미 시공 계약을 마치고 현장 준비에 들어갔다. 거제 사등면 일대의 10공구는 기본설계 기술제안 방식으로 속도를 내고 있으며, 나머지 1·7·9공구 역시 상반기 중 실시설계 기술제안 공고를 통해 착공 행렬에 합류할 예정이다.

경남도는 철도 개통에 맞춰 거점 역세권 개발을 본격화한다. 합천·진주·고성·통영·거제 등 주요 역을 주거·상업·문화가 결합한 신성장 거점으로 조성해 철도 건설의 효과를 지역 경제 전반으로 확산시킨다는 구상이다.

박성준 경남도 교통건설국장은 “대규모 공사인 만큼 주민 불편을 최소화하고 철저한 안전 시공이 이뤄질 수 있도록 국가철도공단과 함께 끝까지 현장을 챙기겠다”고 밝혔다.