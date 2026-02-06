[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남 창녕군의 한 돼지농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생해 방역당국에 비상이 걸렸다. 올해 전국 일곱 번째이자 경남도 내 첫 사례다. 경상남도는 즉각 재난안전대책본부를 가동하고 가용 자원을 총동원해 전방위 확산 차단에 나섰다고 6일 밝혔다.

도는 확진 판정 직후인 지난 4일 오전 긴급 상황판단회의를 열어 기존 방역대책본부를 도지사가 본부장인 ‘재난안전대책본부’로 격상했다. 야생 멧돼지 감염 없이 농장에서 직접 발생한 만큼 모든 가능성을 열어두고 대응 수위를 최고 수준으로 높였다.

현재 발생 농장 중심 10km 방역대 내 양돈농가 13곳과 역학 관련 농장 58곳은 가축과 물품 이동이 전면 제한된 상태다. 아프리카돼지열병 발생 농가(2500여 마리)와 인접 농가 1곳(1600여 마리)을 포함해 총 4100여마리를 살처분 매몰했다.

도가 실시한 긴급 임상 예찰과 정밀검사 결과, 현재까지 추가 의심 사례는 확인되지 않았다. 방역 현장 점검과 소독 수위도 대폭 강화한다. 도는 시군별 가축방역관을 지정해 농가 방역수칙 이행 여부를 점검하고, 시도 간 분뇨 운반차량 이동 금지 등 행정명령 위반 여부를 집중 단속한다. 공동방제단 86개 반과 시군 소독차량을 투입해 주요 축산시설과 밀집 사육단지에 대한 소독 작업도 병행하고 있다.

설 성수기 축산물 수급 안정을 위한 조치도 병행한다. 도내 도축장 4곳을 지정도축장으로 운영하고 도축 시간을 탄력적으로 조정해 공급 차질을 최소화한다는 방침이다.

정창근 경남도 동물방역과장은 “선제적이고 신속한 조치에 행정력을 집중하고 있다”며 “농가에서는 축사 출입 시 소독과 외부인 통제 등 기본 수칙을 철저히 지키고, 의심 증상 발견 시 즉시 신고해달라”고 당부했다.