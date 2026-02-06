LG전자 임직원들이 설 명절을 앞두고 서울 마포구 염리장애인주간보호센터를 찾아 봉사활동(사진)을 펼쳤다.

6일 LG전자에 따르면 임직원들로 구성된 ‘라이프스굿 봉사단’은 지난 5일 염리장애인주간보호센터에서 장애인들과 떡국·전을 만들어 식사를 함께 하고 윷놀이·보치아 등 체육활동을 즐겼다.

대한사회복지회 산하 염리장애인주간보호센터는 현재 20~30대 중증장애인 10여명이 이용하고 있다.

LG전자 임직원들은 평일 봉사휴가 제도를 활용해 이번 봉사에 참여했다. 연 8시간 내에서 평일에도 자원봉사에 참여할 수 있도록 한 이 제도는 2013년 첫 시행됐다. 지난해까지 LG전자 임직원들이 평일 봉사휴가 제도를 활용해 자원봉사에 참여한 기간은 3만8000시간이 넘었다.

특히 이번 봉사는 LG전자 임직원들이 자발적 참여로 마련한 ‘기부 메뉴’ 후원금으로 진행돼 의미를 더했다. 기부 메뉴는 LG전자가 임직원들의 일상 속 기부를 장려하는 차원에서 시행 중인 제도다.

국내 사업장의 사내 식당에서 짝수 달 둘째 주 수요일마다 반찬 수를 간소화한 메뉴를 선보이고, 임직원들이 이 메뉴를 선택할 때마다 500원씩 적립한다.

이 외에도 LG전자는 설 명절을 맞아 1사1촌 자매결연을 맺은 마을 11곳 어르신들에게 건강기능식품도 선물했다.

김현일 기자