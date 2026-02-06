한국이 지난해 하반기 전 세계 국가 중 가장 빠른 속도로 인공지능(AI)을 도입한 것으로 나타났다. 마이크로소프트(MS)가 최근 발표한 ‘AI 확산 보고서: 심화되는 디지털 격차’에 따르면, 한국의 생성형 AI 도입률은 지난해 하반기 기준 30.7%로 집계됐다. 이는 상반기 25.9% 대비 4.8%포인트 증가한 수치로, 같은 기간 조사 대상 국가 가운데 가장 큰 상승폭이다. 글로벌 순위 역시 25위에서 18위로 7계단 상승했다. MS는 특히 2024년 10월 이후 한국의 누적 AI 사용 증가율이 80%를 넘어 세계 평균(35%)과 미국(25%)을 크게 상회했다고 밝혔다. 절대적인 사용자 수 기준에서는 미국이 여전히 가장 큰 시장이지만, 인구 대비 증가 속도에서는 한국이 가장 두드러진 사례로 분류됐다. 보고서는 한국의 AI 도입률이 급격히 상승한 요인으로 ▷정부 정책 ▷기술적 진보 ▷문화적 유행 등을 꼽았다. 국가별 도입률 상위권에는 아랍에미리트(UAE)가 64.0%로 1위를 차지했다. 싱가포르가 60.9%로 뒤를 이었으며, 노르웨이(46.4%), 아일랜드(44.6%) 등이 뒤따랐다. 이들 국가는 디지털 인프라와 국가 차원의 기술 전략에 조기 투자한 공통점을 갖고 있다.