의복·목욕 지원에 사용

[헤럴드경제=박연수 기자] 세정나눔재단은 6일 취약계층 자활 참여자들의 생활 안정과 자립 기반 마련을 위해 금정구지역자활센터가 추진하는 사회공헌 사업 ‘오늘이 괜찮아지는 하루’에 총 6000만원을 지원했다.

오늘이 괜찮아지는 하루 사업은 자활 참여자들의 신체 위생 회복을 지원하는 프로그램이다. 이번 지원으로 경제적 어려움과 열악한 주거 환경 등으로 위생 관리와 의복 마련에 어려움을 겪는 자활센터 이용자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

지원금은 정기적인 목욕서비스 제공, 근무 및 일상생활에 필요한 의복 지원 등으로 사용된다. 목욕지원 사업에 1000만원을 투입해 자활 참여자 20명을 대상으로 주 1회, 연말까지 목욕서비스를 제공한다. 근무복 및 일상복 지원에는 5000만원을 편성해 약 200명의 자활센터 이용자에게 연 2회 의복을 지원할 예정이다.

박순호 세정나눔재단 이사장은 “앞으로도 소외계층의 삶을 실질적으로 변화시킬 수 있는 맞춤형 복지 사업을 지속적으로 확대할 것”이라고 말했다.