[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA 김채원(31)이 브이에이성형외과(대표원장 김장용)와 공식 후원 계약을 체결했다.

6일 서울 강남구 소재 브이에이성형외과에서 양자간 후원 조인식이 열렸다고 에이전시 넥스트스포츠가 밝혔다.

이번 계약을 통해 김채원은 올 시즌 동안 브이에이성형외과 로고가 부착된 경기복을 착용하고 각종 대회 및 공식 일정에 참여하게 된다.

김채원은 169㎝의 탄탄한 신체 조건을 바탕으로 안정적인 경기 운영을 선보이는 KLPGA의 기대주다. 유튜브 채널을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있는 그는 2025년 시즌 ‘롯데렌터카 WG투어 3차’ 10위를 기록했다.

이날 조인식에 참석한 김채원은 “신뢰할 수 있는 브이에이성형외과의 후원을 받게 되어 매우 기쁘다. 이번 시즌 더욱 좋은 성적으로 보답하겠다”라고 소감을 밝혔다.

브이에이성형외과 김장용 대표원장은 “김채원 프로가 경기에만 집중해 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”라고 전했다.