농업 장인 생산…10일까지 선착순 접수

[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업인 현대그린푸드는 오는 10일까지 ‘제주 마이스터 한라봉’과 ‘제주 마이스터 천혜향’을 사전 예약 방식으로 판매한다.

이번에 판매하는 한라봉과 천혜향은 각각 농업 마이스터로 지정받은 26년차 김희찬 농업인과 50년차 현성익 농업인이 생산한 프리미엄 과일이다. 농업 마이스터는 재배 품목에 대한 전문 기술과 경영 노하우를 고루 갖춘 최고 수준의 장인을 선발하는 제도다. 농림축산식품부가 2년마다 까다로운 심사 절차를 통해 지정한다.

제주 마이스터 한라봉은 마이스터가 서귀포 한라산 자락에서 가장 당도가 높은 시기까지 천천히 재배해 자연스럽게 당도를 끌어올린 게 특징이다. 인공 착색과 코팅, 강제 후숙을 거치지 않았다. 온실가스 감축 농법을 적용해 저탄소 인증도 획득했다. 예약 판매 가격은 4만5000원(3㎏·9입 이내)이다.

제주 마이스터 천혜향은 서귀포 남원읍에서 화학 비료를 사용하지 않고 재배됐다. 예약 판매 가격은 4만5000원(3㎏·12입 이내)이다.

사전 예약은 오는 10일까지 선착순으로 진행된다. 배송 예정일은 이달 13일이다. 수량이 조기 소진될 경우 예약 판매가 조기 종료된다. 사전 예약은 현대그린푸드 공식 온라인몰인 ‘그리팅몰’에서 가능하다.

현대그린푸드 관계자는 “농축산물을 가장 맛이 좋은 제철에 고객들께 선보이기 위해 지난 2021년부터 다양한 신선식품을 사전 예약 방식으로 판매해오고 있다”며 “이달 중 ‘담양 죽향 딸기’와 ‘고흥 스테비아 천혜향’을 비롯해 연내 100여개 상품을 사전 예약 판매할 계획”이라고 말했다.