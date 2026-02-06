[헤럴드경제=장연주 기자] 코스피가 연일 상승세를 이어가고 있는 가운데, SK하이닉스에 3억9000만원의 융자를 끼고 5억원을 투자한 공무원이 결국 투자에 성공한 사연이 알려져 화제가 되고 있다.

6일 온라인 커뮤니티에 따르면, 지난해 11월 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 SK하이닉스에 융자 3억9000만원을 끼고 5억원을 투자한 30대 공무원 A씨의 사연이 올라왔다.

A씨는 당시 하이닉스 1주 가격이 61만9000원이었을 때 매수 인증 글을 올렸지만, 이후 주가가 꾸준히 하락해 50만원대까지 내려갔다. 그러자 A씨가 ‘강제청산’을 당했을 거란 추측이 나왔다.

강제청산은 신용으로 주식을 빌려 산 이후에 주가가 하락해 담보 요건이 부족해지면 증권사가 주식을 강제로 매도해 손실을 확정하는 것을 말한다.

하지만 A씨는 올 초 블라인드에 다시 글을 올렸다. 그는 “SK하이닉스 주식이 1주에 50만원에 가까워졌을 때, 담보 비율이 부족하다며 증권사에서 전화가 왔다”며 “반대매매가 되지 않도록 8000만원을 유통융자에서 현금주식으로 바꿨다”고 했다.

그는 “그 동안 대출금 3억에 대한 한달 이자는 260만원”이었다며 “10% 수익률만 먹고 다 뺐다. 총 1.4억원을 벌었다”고 말했다.

그러면서 A씨는 “정말 50만원 갔을 때는 한강 갈 뻔했다”며 “조롱도, 비난도, 비판도 이제는 웃으며 본다”고 했다.

A씨는 특히 “반도체는 2028년까지 쭉 우상향이라고 본다”며 “이틀 후 돈이 들어오면 이것저것 저금하고 남는 돈으로 다시 풀배팅할 것”이라고 덧붙였다.

A씨가 첨부한 수익 인증 사진을 보면, 그는 60만 원대 후반까지 상승한 하이닉스 주식을 팔아 2025년 6월부터 2026년 1월까지 총 1억4100만원의 수익을 냈다.