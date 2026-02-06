[헤럴드경제=박연수 기자] LG생활건강 더후는 스페인 바르셀로나에서 3~6일(현지시간) 열리는 유럽 최대 상업용 디스플레이 전시회 ‘ISE 2026’에서 시그니처 라인인 ‘환유’ 체험 행사를 열었다.

환유는 지난 2006년 출시된 산삼을 대표 성분으로 담은 하이엔드 안티에이징 라인이다. 대표 제품은 탁월한 탄력 개선 효과의 산삼진세노사이드 성분과 산삼 전초 연구로 발견한 ‘세노-포스TM’를 함유한 ‘환유고’이다.

LG생활건강은 ISE 2026 LG전자 전시관 내부 리테일 공간에 더후 부스를 차렸다. 이곳에서 최첨단 136인치 대형 패널과 투명 OLED TV 등 LG전자의 디스플레이를 활용해 더후 브랜드 소개 영상을 상영했다. 일평균 1000명 가량의 고객들이 방문했다.

더후 관계자는 “유럽이라는 상징성이 큰 시장에서 한국의 럭셔리 화장품 브랜드인 더후를 알리고 차별적인 고객경험을 제공할 수 있어서 의미가 크다”며 “새로운 미래 고객 확보를 위해 더 나은 제품 연구 개발과 마케팅에 치열하게 집중 하겠다”고 말했다.